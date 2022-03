Tiros no estacionamento do Shopping Orange County; duas pessoas feridas

Foram momentos de tensão no estacionamento do Shopping Orange Count com dois baleados

Homem e mulher foram encontrados baleados no estacionamento do Shopping Orange County e levados às pressas ao hospital local. Segundo testemunhas, o episódio ocorreu após discussão entre dois homens, não identificados. O gabinete do Xerife do Condado de Orange confirmou o ocorrido

Da Redação

Segundo informações do Gabinete do Xerife do Condado de Orange, um homem e uma mulher foram encontrados baleados no estacionamento do Shopping Orange County, e levados às pressas ao hospital local. O episódio aconteceu na manhã de domingo, no estacionamento do Shopping Orange County, após acirrada discussão entre dois homens, segundo testemunhas.

Por volta das 3h09, policiais foram acionados para área 6300 da West Colonial Drive após ocorrerem tiros no local. Testemunhas relataram que os disparos ocorreram após uma discussão verbal entre dois homens, seguida de tiros.

Um homem e uma mulher foram encontrados baleados e levados ao hospital, segundo os delegados. Nenhum outro detalhe foi fornecido sobre as condições de ambas as vítimas, ou informações sobre um possível suspeito neste incidente.

O Gabinete do Xerife do Condado de Orange informou inicialmente que o tiroteio ocorrera em um local do centro de eventos, que fica na praça do shopping. Mais tarde confirmou-se que o tiroteio não ocorreu no local de eventos, mas no estacionamento da West Colonial Drive.