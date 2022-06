Terremoto de magnitude 3,9 sacode a Geórgia; população acorda em pânico

Os moradores da cidade de Statesboro, na Geórgia, acordaram assustados na manhã deste sábado com terremoto

O terremoto de magnitude 3,9 ocorreu pouco depois das 4 da manhã deste sábado. Os moradores de Statesboro, na Geórgia, foram acordados em pânico com os tremores que atingiram grande área residencial

Da Redação – Segundo a meteorologia, é o quinto maior terremoto já registrado, perto de Statesboro, na Geórgia, e ocorreu pouco depois das 4 da manhã deste sábado. Os moradores foram acordados com o terremoto de magnitude 3,9m causando pânico. Inicialmente, este terremoto foi relatado como um terremoto de magnitude 4,5 do “Serviço Geológico” dos EUA.

Tremores moderados foram relatados perto do epicentro do terremoto a leste de Stillmore. O terremoto foi sentido ao sul de Brunswick e ao norte de Columbia, Carolina do Sul. A agitação leve também foi sentida na área metropolitana de Atlanta. Não houve relatos imediatos de danos.

Terremotos dessa magnitude são raros no Estado de Peach. Houve apenas 10 terremotos atingindo magnitude 3,5 ou maior desde 1903, segundo meteorologistas. O terremoto deste sábado empata com o quinto mais forte já registrado na área. O terremoto mais forte já registrado no estado foi de magnitude 4,5 em 1914.