Vão ser instaladas estações de carregamento para agilizar o fluxo de ônibus elétricos em Tampa

Agência de trânsito de Tampa Bay opta por ônibus totalmente elétricos na rota regional. Segundo o conselho de trânsito da cidade, um sistema regional de ônibus rápido irá circular, garantindo aos usuários maior segurança, redução do uso de energia e benefícios para a qualidade do ar

Da Redação

As autoridades de “Trânsito Regional de Tampa Bay”, decidiram em reunião na sexta-feira em usar ônibus elétricos no sistema de trânsito da cidade. A mudança para todos os veículos elétricos de um plano anterior de usar ônibus híbridos movidos a diesel e bateria adicionará cerca de 20% aos custos iniciais de capital, elevando as estimativas de preço para iniciar o sistema para US$ 180 milhões.

O conselho concordou com um plano para instalar 11 estações de carregamento em oito locais, além dos 15 carregadores necessários no depósito noturno, disse o presidente do conselho, Cliff Manuel, de Brooksville.

O plano anterior de usar ônibus híbridos incluía 22 veículos para percorrer as quatro rotas planejadas da State Road 54 no condado de Pasco até o centro de Tampa, e até a cidade de São Petersburgo. Tornar-se totalmente elétrico exigirá 36 veículos se não houver estações de carregamento de rotas disponíveis. Adicionando os carregadores, reduz a frota necessária para 29 ônibus.

Os gastos iniciais em veículos elétricos e estações de carregamento mais caros terão outros benefícios. Os cálculos, compilados por uma matriz federal da Agência de Trânsito, colocam a economia ambiental anual em US$ 568.000 por ônibus elétrico, incluindo maior segurança, redução do uso de energia e benefícios para a qualidade do ar.

A “Pinellas Suncoast Transit Authority”, que encomendou a entrega de 80 ônibus elétricos em cinco anos, disse que prevê economizar US$ 20.000 por veículo anualmente em combustível diesel. A Autoridade de Trânsito Regional da Área de Hillsborough também anunciou suas ambições de substituir toda a sua frota por veículos elétricos até 2035 a um custo de US$ 170 milhões.