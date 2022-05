Sumiço do leite em pó infantil das prateleiras deixa os pais desesperados

A escassez do leite em pó infantil das prateleiras dos supermercados dos EUA é um drama enfrentado pelos pais

Paralisação da principal fabricante do leite em pós infantil em fevereiro impactou toda a cadeia de produção e fornecimento das fórmulas, e deixou pais e mães desesperados. O leite sumiu das prateleiras dos supermercados

Da Redação

O sumiço de leite em pó infantil das prateleiras de mercados e lojas de conveniência dos EUA preocupa pais e mães, com a falta de nutrição para os seus bebês. O que de fato está acontecendo? A paralisação da principal fabricante do produto em fevereiro impactou toda a cadeia de produção e fornecimento das fórmulas, e deixou famílias desesperadas. E para acalmar os ânimos, o presidente Joe Biden tenta resolver a escassez do produto, mobilizando equipes do governo para apurar os fatos.

Vale ressaltar que o estopim da falta de leite em pó infantil ocorreu em fevereiro, quando a maior fabricante de fórmulas infantis do país, “Abbott Nutrition”, começou recolher dos postos de vendas muitas linhas após preocupações com contaminação bacteriana nas instalações da fábrica, no estado de Michigan.

Quatro bebês adoeceram e dois morreram, e a fábrica permanece fechada desde então. O recall das fórmulas da “Abbott “tirou os produtos do mercado e o fechamento da fábrica impediu que houvesse reposição de estoques.

Essa alteração impactou toda a cadeia de venda da fórmula. Por exemplo, os comércios passaram a limitar as quantidades que os clientes podem comprar e os médicos aconselharam que as famílias procurem bancos de alimentos.

De acordo com o provedor de dados “Datasembly”, o índice de desabastecimento de leite em pó infantil chegou a 43% no fim da semana passada, informou a Agência France Presse. Mas, segundo a agência, a produção já vinha escassa antes mesmo da contaminação, causada por problemas na cadeia de fornecimento e pela falta de mão de obra.

A escassez do produto afetou mais as famílias de baixa renda, que recebiam a fórmula como beneficiárias de um programa federal, e as que precisavam de fórmulas especiais, já que a “Abbott Nutrition” era a principal fabricante delas.

O presidente Biden se reuniu com fabricantes e lojistas grandes para tentar aumentar a produção e a venda no país. O governo planeja, entre outras ações, fazer parcerias com México, Chile, Irlanda e Holanda para aumentar a importação, reduzir a burocracia e simplificação da oferta.