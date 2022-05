Na sexta-feira a “SpaceX” lançou em órbita outra rodada de satélites de Internet expandindo acessos em todo planeta

A “SpaceX” lançou outra rodada de seus satélites de internet Starlink em órbita na sexta-feira, apenas alguns dias após o Crew-4 se dirigir à Estação Espacial Internacional. O objetivo é oferecer e expandir acessos à Internet

Da Redação

A “SpaceX” lançou outra rodada de seus satélites de internet “Starlink” em órbita na sexta-feira, poucos dias depois que o Crew-4 se dirige à “Estação Espacial Internacional”. O foguete Falcon 9 decolou às 17h27.

______continua após a publicidade_______

As missões “Starlink” da “SpaceX” criam uma vasta constelação de satélites que fornecerá acesso à Internet a todas as partes do globo. Ao mesmo tempo, os astronautas da missão Crew-3 estão se preparando para retornar a Terra.

A tripulação-3 consiste em três astronautas da NASA – comandante da missão Raja Chari, piloto Thomas Marshburn e especialista em missão Kayla Barron, e especialista em missão da “Agência Espacial Europeia”, Matthias Maurer, da Alemanha.

Eles viveram a bordo da ISS nos últimos seis meses desde que atracaram em novembro. Eles devem desembarcar da ISS na terça-feira, com uma aterrissagem na costa da Flórida planejada para quarta-feira.