Restaurante de “pedidos errados” ganha popularidade no Japão

Um restaurante em Tóquio, no Japão, vem chamando a atenção do público por criar uma experiência inusitada e inclusiva, empregando garçons com demência. O “Restaurante dos Pedidos Errados” (Restaurant of Mistaken Orders) com certeza é diferente de tudo que você já viu. Lá, errar o pedido é normal e aceitável.

Em média, cerca de 37% dos pedidos chegam trocados às mesas. Entretanto, 99% dos clientes adoram a experiência inovadora. A iniciativa é um experimento social inédito realizado no país asiatico e vem ganhando notoriedade por ampliar a conscientização e a tolerância em relação aos pacientes com demência.

O idealizador do projeto, Shiro Oguni, disse que a proposta do restaurante não é sobre os pedidos serem executados corretamente ou não, mas sobre ressaltar a importância da interação com as pessoas que têm demência.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente 55 milhões de pessoas vivem com demência. São 10 milhões de novos casos, anualmente. Do total, entre 60% e 70% estão relacionados ao Alzheimer. A experiência faz com que se perceba que, com um pouco de compreensão de nossa parte, os pacientes com demência podem se tornar integrantes funcionais da sociedade.

Fotos: restaurante/divulgação