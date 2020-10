Reflexões nos cuidados com idosos, no Dia Internacional da Terceira Idade

No “Dia Internacional do Idoso”, o alerta para os cuidados com pessoas na Terceira Idade

A data, 1º de Outubro, instituída em 1991 pela Organização das Nações Unidas (ONU), reforça os termos da Resolução 46, que objetiva sensibilizar a sociedade mundial para as questões do envelhecimento. Na maioria dos países, o número de pessoas acima dos 80 anos deve quadruplicar para quase 400 milhões

Hoje, dia 1º de Outubro, é comemorado o “Dia Internacional da Terceira Idade”, data instituída em 1991 por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), que reforça os termos da Resolução 46, que objetiva sensibilizar a sociedade mundial para as questões do envelhecimento, destacando a necessidade de proteção e de cuidados para com essa população. E à medida em que as taxas de fertilidade diminuem, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais hoje deve triplicar, alcançando cerca de dois bilhões em 2050. Na maioria dos países, o número de pessoas acima dos 80 anos deve quadruplicar para quase 400 milhões.

Pessoas acima dos 80 anos – A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como idosos as pessoas com mais de 65 anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos nos países em desenvolvimento. O “Dia Mundial do Idoso” visa garantir a igualdade de oportunidades por meio de medidas para eliminar a discriminação, capacitar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente de idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião, status econômico ou outro.

O envelhecimento da população tem impactos importantes na saúde, apontando para a importância da organização da rede de atenção à saúde. Como comemorar o “Dia Internacional do Idoso”? Lembrando que a gente também vai chegar lá. Aprender a envelhecer faz parte da educação de todas as pessoas. Vamos comemorar com cuidados e atenções, respeito e gentileza, como todo idoso merece. Que tal? Vamos comemorar assim, com doçura e alegria, a vida longa de nossos familiares e conhecidos. Parabéns a eles!

Objetivos importantes

O principal objetivo da data em reconhecimento ao idoso tem os seguintes objetivos: chamar a atenção para a existência de desigualdades, geralmente como resultado de uma acumulação de desvantagens ao longo da vida; aproveitar as experiências e o aprendizado ao longo da vida dos cidadãos da chamada terceira idade criando políticas proativas e adaptativas de trabalho, promovendo proteção social e dando acesso à cobertura universal de saúde; refletir sobre as melhores práticas, lições e progressos para mudar as narrativas e estereótipos negativos que envolvem a velhice.