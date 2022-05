A longa espera para atendimento de imigrantes pelo ICE em Orlando forma fila e pessoas até dormem no local

Cerca de 250 pessoas, incluindo crianças pequenas, foram vistas esperando sob o sol por horas e, em alguns casos, tendo que dormir duas ou três noites do lado de fora do “Escritório de Imigração e Alfândega” de Orlando. Longa e difícil espera

Longa fila e espera que parece interminável é vista frente ao “Escritório de Imigração e Alfândega” de Orlando. Pelo menos 250 pessoas, incluindo crianças pequenas, permanecem durante horas sob o sol, em alguns casos, tendo que dormir duas ou três noites no local, aguardando para falar com um oficial de imigração.

Há muitas reclamações por parte dos imigrantes, pois nenhum banheiro ou sombra foi fornecido, de acordo com aqueles que esperam sua vez de ser atendido. “Condições subumanas”, denuncia um jovem haitiano.

Quem são estas pessoas? Homens, mulheres e crianças pequenas que chegaram recentemente de países como Haiti, Cuba, Venezuela e Colômbia depois de cruzarem a fronteira sul. Imigrantes que atravessaram o deserto e agora pedem ajuda do ICE para permanecerem em Orlando.

A situação fora do escritório de imigração de Orlando chama a atenção. Dezenas de imigrantes chegam antes do nascer do sol e fazem fila frente ao escritório do ICE, mas nem todos são vistos no momento em que são solicitados a chegar.

Em vez de ir para casa, quando não são atendidos, alguns decidem passar a noite na calçada, em seus carros, até em barracas de camping. O Departamento de Segurança Interna e, em um e-mail enviado á imprensa alega o seguinte:

“Os não-cidadãos recentemente detidos pela alfândega e proteção de fronteira dos EUA ao longo da fronteira sudoeste e notificados para denunciar ou liberdade condicional devem fazer o check-in no ICE dos EUA após chegar ao seu destino e devem comparecer pessoalmente para sua consulta inicial no ICE”.

“As cenas fora do escritório do Orlando ICE são muito preocupantes. Estamos enviando uma carta esta semana para solicitar uma agenda de compromissos mais ordenada, pessoal adicional e outros recursos”.