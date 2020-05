Parques da Universal em Orlando devem reabrir ao público em 5 de junho

“Universal Orlando” é o primeiro grande parque a apresentar planos de reabertura à Força-Tarefa do Condado de Orange. Para convidados em 5 de junho e para o público, 6 de junho. Já “Disney” deve reabrir seus parque a partir de 8 de junho. “Legoland Flórida”, dia 1 de junho.

Da Redação

A reabertura de parques temáticos em Orlando, que impulsiona a Economia da Flórida e movimenta turistas de várias partes do mundo – incluindo os brasileiros –, é a grande expectativa de empresários do setor, e o evento deve acontecer agora em junho. A força-tarefa de Recuperação Econômica do Condado de Orange aprovou os planos da “Universal Orlando” de reabrir parques temáticos para convidados e o público geral em 5 de junho. A apresentação foi feita por John Sprouls, vice-presidente executivo e diretor administrativo da “Universal Parks & Resorts”.

Reabertura dos parques da Disney – Já os parques da “Disney” – outra grande expectativa de turistas e empresários – devem reabrir em 8 junho (informacão não oficial), com a volta das personagens de Walt Disney, entre outras atrações que encantam adultos e crianças. Também a “Legoland Florida”, fechada desde meados de março, espera reabrir ao público em 1º de junho, para a alegria das crianças.

O vice-presidente John Sprouls apresentou o plano de reabertura da “Universal” para a Força-Tarefa nesta quinta-feira, enquanto outros parques temáticos e atrações da região apresentaram planos de reabertura.

Sob a ordem executiva do governador da Flórida Ron DeSantis, os parques temáticos precisam de aprovação do governo local antes de enviar seus planos às autoridades estaduais para aprovação final.

As atrações da Universal – “Trabalhamos nas últimas semanas tentando estar prontos e preparados para a oportunidade certa de avançar”, disse Sprouls. O empresário também disse que os executivos planejam acelerar as operações do parque lentamente enquanto gerenciam a capacidade em todo o resort em cada atração. Sprouls falou ainda que se tudo correr bem e o plano for aprovado, a “Universal” será reaberta ao público em 5 de junho.

Diversão para garotada – Com a aprovação da Força-Tarefa, o prefeito do Condado de Orange, Jerry Demings, fará a última palavra antes de ir se encontrar com DeSantis e o “Departamento de Regulamentos Profissionais e de Negócios da Flórida”. Demings disse que revisará o plano “Universal” e provavelmente conversará com o governador na sexta-feira.

Após a reabertura, os hóspedes estarão sujeitos a verificações obrigatórias de temperatura estacionadas em todas as entradas do parque. Os membros da equipe e os convidados serão obrigados a usar máscaras, o tempo todo, enquanto estiverem no parque, e máscaras serão fornecidas se os convidados não levarem. Serviços de manobrista não serão oferecidos, de acordo com a proposta de reabertura do parque.

A “Universal Orlando” fechou os três parques em 15 de março devido ao surto da Covid-19. O “CityWalk” reabriu na semana passada com horário de funcionamento modificado a partir das 16h. às 22h com os requisitos de máscara facial.

“Legoland Florida” reabre 1º de junho

O plano de reabertura do “Legoland Florida” recebeu o aval da cidade de Winter Haven e do condado de Polk. E antes de obter a aprovação local, o gerente geral da “Legoland”, Rex Jackson, compareceu em um workshop virtual da Comissão da Cidade de Winter Haven para descrever quais medidas o parque planeja implementar, como distanciamento social, aumento do saneamento e limites de capacidade.

Jackson disse que a capacidade seria limitada a menos de 50% tanto para o parque temático quanto para o parque aquático quando eles reabrissem. Os visitantes serão incentivados a reservar com antecedência on-line. Jackson disse que isso ajudaria o parque a gerenciar a capacidade e reduzir os pontos de contato entre visitantes e funcionários nas bilheterias.

Os visitantes serão submetidos a verificações de temperatura, e qualquer pessoa com temperatura de 100,4 graus ou mais não terá permissão para entrar na “Legoland”.

Coberturas de rosto serão “altamente recomendadas” para visitantes com 3 anos ou mais, mas não são necessárias. Aqueles sem máscara receberão uma cortesia, de acordo com Jackson.

Quanto aos funcionários, eles deverão usar coberturas faciais e, em alguns casos, luvas ou protetores faciais, dependendo da sua função. Também serão realizadas verificações de temperatura nos funcionários.

Jackson também disse que a “Legoland” deixará assentos vazios em passeios para promover o distanciamento social. Os assentos também serão reconfigurados para shows ao vivo para manter os visitantes separados. Alguns “poços de tijolos de Lego” ainda estarão disponíveis para os visitantes e eles serão limpos frequentemente ao longo do dia.

Como parte do plano, protetores de plástico serão instalados nos registros e nos balcões de atendimento para proteger funcionários e visitantes. Além disso, as refeições em estilo buffet serão alteradas para o serviço de mesa.

Luz verde do governador

Na semana passada, o governador Ron DeSantis deu luz verde aos parques temáticos para começar a enviar seus planos de reabertura ao estado. Sob uma ordem executiva, os planos deverão incluir uma data de reabertura proposta, medidas de segurança para funcionários e visitantes e uma carta de aprovação de um funcionário em seu município. Outros parques temáticos da Flórida devem começar a enviar seus planos de reabertura em breve.