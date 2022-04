Queda nos preços de combustíveis na Flórida deve continuar na semana; um alívio para o bolso

Os preços da gasolina na Flórida caíram sete centavos depois que a média do Estado atingiu US$ 4,24 o galão. Essa tendência de queda deve continuar, informa a “AAA – The Auto Club Group”

Da Redação

Mark Jenkins, porta-voz da “AAA – The Auto Club Group “, previu que a queda nos preços do petróleo pode permitir que os preços da gasolina caiam abaixo de US$ 4 o galão nas próximas duas semanas, a menos que algo faça com que os preços do petróleo se recuperem esta semana. O preço do petróleo caiu na semana passada depois que o presidente Joe Biden anunciou planos de liberar um milhão de barris por dia da “Reserva Estratégica de Petróleo” dos EUA, em um esforço para aliviar as preocupações com a oferta global.

A pressão descendente foi aumentada pelas notícias de que outros países estão considerando tomar medidas semelhantes, acrescentou Jenkins . O preço do petróleo nos EUA caiu 13% na semana passada. O fechamento de sexta-feira de US$ 99,27 por barril foi US$ 14,63/b menor do que na semana anterior.

Também está US$ 24,43 o barril a menos que a alta deste ano de US$ 123,70/b, segundo dados da “AAA – The Auto Club Group”. O preço médio da gasolina na Flórida no domingo foi de US$ 4,17 por galão, cinco centavos acima da semana passada, 55 centavos acima de março e US$ 1,32 por galão acima do ano passado.

A média estadual também é 68 centavos a mais do que os motoristas pagavam antes da Rússia invadir a Ucrânia. Preços regionais – West Palm Beach-Boca Raton (US$ 4,34), Fort Lauderdale (US$ 4,24), Miami (US$ 4,23). Mercados de metrô mais baratos: Crestview-Fort Walton Beach ($ 3,98), Pensacola ($ 3,98), Panama City ($ 4,07).

Dicas para economizar gasolina

Combine tarefas para limitar o tempo de condução; Encontre os melhores preços de gás em sua comunidade; Considere pagar em dinheiro; Alguns varejistas cobram dos clientes que pagam com cartão de crédito extra por galão.

Retire o excesso de peso do seu veículo; Conduza de forma conservadora; Aceleração e velocidade agressivas reduzem a economia de combustível; Inscreva-se em programas de poupança. Os membros da AAA que se inscreverem no programa Fuel Rewards da Shell podem economizar cinco centavos por galão.