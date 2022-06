Novo recorde no aumento da gasolina na Flórida promove corrida nos postos para encontrar preços acessíveis

“AAA” diz que a gasolina pode chegar a US $ 5 neste verão na Flórida. A média nacional também subiu para US$ 4,87 por galão, saltando 25 centavos em relação à semana passada

Da Redação

A alta dos preços da gasolina na Flórida atingiu mais um recorde, e a “AAA” diz que os preços podem em breve chegar a US$ 5 o galão. No domingo, o combustível chegou US$ 4,76 o galão – a média de uma semana atrás era de US$ 4,57 por galão. Preço médio por galão agora $ 4,76 em Sunshine State.

______continua após a publicidade_______

“A gasolina teve ganhos muito fortes no mercado futuro na semana passada. Quando isso acontece, normalmente vemos os preços no varejo subirem. Pode levar dias ou uma semana para que os preços nas bombas reflitam a mudança, mas não seria uma surpresa ver os varejistas aumentarem seus preços em mais 20 centavos na noite de segunda-feira”, disse o porta-voz da AAA, Mark Jenkins, em um comunicado.

“Nesse ritmo, com certeza parece que há muito pouca resistência ao aumento dos preços na bomba, e US$ 5 o galão está rapidamente se tornando uma possibilidade muito real neste verão”.

A média nacional também subiu para US$ 4,87 por galão, saltando 25 centavos em relação à semana passada, segundo a AAA.

O grupo “OPEP +” – nações da “OPEP” mais a Rússia – anunciou na quinta-feira que aumentaria a produção em 648.000 barris por dia em julho e agosto, oferecendo algum alívio para uma economia global em dificuldades que foi impactada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, de acordo com a Associated Press.

A resistência da “Opep” à pressão da Casa Branca para aumentar a oferta de petróleo mais rapidamente, juntamente com um acordo da União Europeia para encerrar a maioria das importações de petróleo da Rússia, elevou os preços do gás.

Maneiras de economizar na gasolina

Veja como economizar agasolina: Combine tarefas para limitar o tempo de condução; Compre os melhores preços de gás em sua comunidade; Considere pagar em dinheiro. Alguns varejistas cobram extra por galão para clientes que pagam com cartão de crédito. Remova o excesso de peso do seu veículo; Conduza de forma conservadora. Aceleração e velocidade agressivas reduzem a economia de combustível.