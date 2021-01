Agente Paulo de Souza é reconhecido e homenageado pelo melhor desempenho no ‘Marketplace’

Paulo de Souza recebeu reconhecimento nacional dentro do Programa “2021 Marketplace Circle of Champions” – tornando-se um membro “Elite Plus” – como um dos agentes e corretores de melhor desempenho no mercado de Seguros de Saúde

Esta importante e merecida designação dos “Centros de Serviços Medicare” e “Medicaid” (CMS) destaca o sucesso do Paulo De Souza em inscrever ativamente mais de 500 consumidores, durante o período de inscrição aberta. A cada ano, o Programa “Marketplace Circle of Champions” reconhece o trabalho árduo de agentes e corretores, que ajudam os americanos a acessar e a gerenciar sua cobertura de saúde. Para aqueles que se destacam no atendimento a seus clientes, caso da notabilidade de Souza, o “Marketplace Circle of Champions” reserva a sua principal designação como membro “Elite Plus”.

Externando agradecimentos pelo reconhecimento, Paulo de Souza disse que: “É um orgulho poder ajudar principalmente a comunidade brasileira a ter um Seguro de Saúde nos Estados Unidos. Com mais de 11 anos de experiência no mercado de seguros de saúde, e milhares de consumidores inscritos no ‘Marketplace’, a escolha certa de um plano de saúde ajuda aos consumidores economizarem milhares de dólares, durante o ano e, muitas das vezes, você não paga nada por este seguro, se você se qualificar para os subsidies do governo.”

Lembra o agente que, com a pandemia da Covid-19, o novo governo está abrindo um período especial de inscrições – de 15 de fevereiro a 15 de maio. “Então, se você perdeu o prazo, é sua chance de ter um Seguro Completo, que cobre doenças pré-existentes, gravidez, hospital, emergências, etecetara. Se você tem alguma dúvida, se qualifica ou não, entre em contato conosco através do telefone 407-502-0203 ou WhatsApp 407-280-5305”, recomenda Paulo de Souza.

Importância do agente capacitado

“Os consumidores dependem da experiência de agentes e corretores em sua comunidade quando precisam de ajuda para se inscrever na cobertura de plano de saúde qualificado”, disse Randy Pate, diretor do “Centro de Informação ao Consumidor e Supervisão de Seguros do CMS”, que supervisiona o “Marketplace”. “Agradecemos ao Paulo de Souza por seu importante trabalho e serviço incrível, que nos forneceu tantos consumidores durante o ‘Open Enrollment’, e além.”

Os consumidores qualificados podem se inscrever na cobertura do “Marketplace” durante o período de inscrição aberta deste ano – de 1º de novembro a dezembro. Os consumidores que tiverem dúvidas sobre sua cobertura ou que gostariam de ajuda para se inscrever podem entrar em contato com Paulo de Souza pelo telefone 407-502-0203.

O que é o “Marketplace Circle of Champions”?

Todos os anos, o programa “Marketplace Circle of Champions”, reconhece milhares de agentes e corretores em toda a América – destacando-se o seu trabalho árduo, experiência e serviço. Quer estejam ajudando indivíduos a preencher um formulário, selecionar um plano ou gerenciar a cobertura ao longo do ano, os agentes e corretores desempenham um papel fundamental no sucesso do mercado de seguros de saúde.

Para comemorar o trabalho árduo e o comprometimento dos agentes e corretores, a “CMS” criou o programa ‘Marketplace Circle of Champions”, que oferece reconhecimento especial aos agentes e corretores que inscreveram ativamente 20 ou mais consumidores para demonstrar sua expertise e experiência em ajudar os consumidores a encontrar cobertura de saúde.

Serviço

“Assureline Insurance and Financial Services”, Orlando

Contato Paulo de Souza – 407-502-0203