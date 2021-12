Orlando proclama 3 de dezembro como ‘Dia do Walt Disney World’

Os anfitriões Minnie e Mickey celebraram a proclamação do “Dia do Walt Disney World”

A proclamação oficial de Orlando para “Walt Disney World” foi recebida pelo presidente Jeff Vahle, acompanhada pelo prefeito de Orlando, Buddy Dyer, e pelo prefeito de Orange County, Jerry Demings. O 3 de dezembro é “Dia do Walt Disney World”

Agora é oficial: autoridades em Orlando e Orange County proclamaram a data de 3 de dezembro como o dia do “Walt Disney World”, durante cerimônia que aconteceu na sexta-feira. Apontado como um dos maiores polos de atrações dos EUA, com seus parques temáticos, brinquedos mirabolantes e personagens dos quadrinhos que ganharam vida – Mickey, Pato Donald e tantos outros –, a Disney representa o coração pulsante de Orlando. Milhares de turistas desembarcam na cidade, atraídos pela façanha que a empresa do entretenimento oferece para crianças e adultos.

Um dia merecido, lembrando que a “Walt Disney World Resort” continua a comemorar seu 50º aniversário, e foi homenageada pelo prefeito de Orlando, Buddy Dyer, e pelo prefeito de Orange County, Jerry Demings, com uma proclamação especial de 3 de dezembro que tornou-se o “Dia do Walt Disney World”.

O presidente da empresa, Jeff Vahle, recebeu a proclamação oficial e agradeceu a cidade de Orlando e autoridades pelo reconhecimento. Foi um momento solene, enaltecendo os feitos da Disney.

Em 1º de outubro de 1971, o “Walt Disney World Resort” abriu oficialmente suas portas aos visitantes pela primeira vez; o culminar de anos dedicados a imaginar, planejar e desenvolver o sonho mágico de Walt Disney.

Durante essas cinco décadas, este destino de férias continuou sua expansão com novas histórias, personagens e aventuras que podem ser apreciadas para o resto da vida. E agora que um marco importante está se aproximando, os visitantes podem fazer parte da “Celebração Mais Mágica do Mundo”, em homenagem ao 50º aniversário do Resort.