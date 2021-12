Funcionários do setor privado e moradores em circulação precisam do passaporte de vacina

A nova medida adotada pela cidade de Nova York – exigência do certificado de vacina contra Covid para trabalhadores do setor privado –, foi anunciada pelo prefeito Bill De Blasio. O prazo se estende até 27 de dezembro. Moradores também precisam apresentar comprovante para restaurantes

Da Redação

Por determinação do prefeito de Nova York, Bill De Blasio, todos os empregadores do setor privado na cidade de Nova York agora serão obrigados a comprovar a vacinação contra a Covid-19. O prazo se estende até o dia 27 de dezembro, o que gerou surpresas – os funcionários do setor público já estavam sujeitos a comprovantes. Moradores da cidade também precisam apresentar comprovante com as duas doses para circularem em restaurantes.

O anúncio da nova mudança foi feito na segunda-feira, com transmissão pela Rede de televisão MSNBC. De Blasio disse que todos os que trabalham na cidade estarão sujeitos aos comprovantes. “Quanto mais amplo for, maior a probabilidade de os funcionários dizerem que está bem, está na hora de fazer isso. Porque você não pode pular de um setor para outro ou de uma empresa para outra. É algo que precisa ser universal para proteger a todos nós”, alertou.

Segundo o prefeito, as crianças de 5 a 11 anos na cidade de Nova York agora também terão que mostrar prova de pelo menos uma foto antes de ter acesso a restaurantes internos, atividades físicas e entretenimento. Os adultos serão obrigados a comprovar as duas doses para circulação nessas áreas.

Blasio disse estar confiante de que a decisão dos comprovantes será mantida no tribunal. “Nosso comissário de saúde estabeleceu uma série de mandatos. Eles ganharam em tribunais, tribunais estaduais e federais todas as vezes. E é porque eles são universais e consistentes. E eles tratam de proteger o público agora de um perigo claro e presente”, finalizou.

A assessoria do prefeito informa que Bill De Blasio deverá conceder uma entrevista coletiva à imprensa dos EUA, nesta terça-feira, às 9 am, respondendo a uma série de questionamentos.