Nova diretriz da Flórida reduz quarentena e o uso de máscara no trabalho  

Governo da Flórida anuncia novas diretrizes à Covid rejeitando o uso da máscara no local de trabalho

Contrárias às recomendações federais, incluindo a rejeição do uso de máscara no local de trabalho e a redução do isolamento, a nova diretriz à Covid-19 anunciada pelo governador Ron DeSantis inclui pessoas que estão em escolas e creches

Da Redação

Mudanças significativas foram anunciadas na Flórida na quinta-feira, através de um novo guia oficial sobre como enfrentar a pandemia de Covid-19, contrárias às recomendações federais, incluindo a rejeição do uso de máscara no local de trabalho e a redução do isolamento. O governador Ron DeSantis disse que a redução do isolamento ou quarentena inclui pessoas que estão em escolas e creches.

Ao lado do Dr. Joe Ladapo – cirurgião geral, a mais alta autoridade de saúde do estado –, o governador se referiu à “recomendação” de que os médicos devem “exercer seu julgamento clínico individual e experiência com base nas necessidades e preferências de seus pacientes.

“As pessoas querem viver livremente na Flórida, sem ‘máscaras corporativas’ que criam uma sociedade de dois níveis e isolamento autoritário para as crianças”, disse DeSantis em um comunicado por escrito que acompanha o vídeo.

“Estamos capacitando os profissionais de saúde a seguir a ciência, não o status quo de Fauci”, acrescentou, referindo-se ao Dr. Anthony Fauci, epidemiologista-chefe da Casa Branca.

A orientação “atualizada” pelas autoridades de saúde da Flórida agora inclui, entre outras recomendações, “rejeitar o uso obrigatório de máscaras para funcionários” e “aconselhar profissionais e instalações de saúde a reavaliar protocolos em favor de opções de tratamento baseadas na ciência para beneficiar os pacientes” – de acordo com o comunicado.

Creches e escolas

Quanto às creches e escolas, limita a quarentena por Covid-19 de crianças e alunos a cinco dias, assim como “floridianos”. “O estado da Flórida generalizou a imunidade natural e induzida por vacinas”, disse o Dr. Ladapo, que foi confirmado pelo Senado estadual na quarta-feira como cirurgião geral, embora estivesse no cargo por meses pela indicação de DeSantis.

“As evidências sugerem que a maioria das transmissões secundárias ocorre no início. Nosso estado continuará a tomar decisões para os floridianos com base na ciência sólida, não no medo, seja no trabalho ou na escola”.

Em janeiro passado e antes do plenário do Congresso da Flórida, DeSantis não perdeu a oportunidade de criticar as restrições federais “destrutivas” e “ineficazes”, “autoritárias, arbitrárias e aparentemente intermináveis”, segundo disse, que a Administração de O presidente Joe Biden impôs em meio à pandemia de covid-19.