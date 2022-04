Patricia Brooks

Patricia Brooks, cirurgiã dentista pela Universidade de São Paulo, especialista em ortodontia e ortopedia facial. Vivendo nos Estados Unidos há 5 anos, no estado do Iowa, casada com um cidadão americano, mãe da Sophia, empreendendo na área de limpeza residencial. Acompanhem-me nessa nova vida no meu canal no YouTube: TEM DOUTORA NA FAXINA. Instagram: @temdranafaxina