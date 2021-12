Janelas quebradas, prejuízos diários levam motoristas da Califórnia a usar estratégia para evitar roubos

Houve aumento de 32% de arrombamentos de carros no último ano na Califórnia, segundo dados do “Departamento de Polícia” de São Francisco. Para evitar prejuízos com roubos e janelas quebradas motoristas deixam veículos com porta-malas abertos

Da Redação

A onda de furtos a motoristas da cidade de São Francisco, na Califórnia, cresceu consideravelmente e os arrombamentos se tornaram um transtornos, seja em estacionamentos ou mesmo durante breve parada. Alguns motoristas, inclusive, estão deixando os porta-malas dos carros totalmente abertos para evitar os desagradáveis arrombamentos e roubos pelas janelas, principalmente com a chegada de fim de ano.

Prejuízos com roubos constantes é a preocupação de motoristas

E aquela imagem de carros abarrotados de pacotes de presentes, nem pensar. É um convite aos arrombadores que permanecem atentos quando um veículo estaciona. E segundo os motoristas, a ação dos ladrões tem sido rápida.

A ideia deixar o porta-malas abertos para evitar prejuízos em furtos, é uma estratégia inusitada, vista pelos motoristas como a melhor opção para evitar gastos com janelas quebradas. Houve um aumento de 32% de arrombamentos de carros no último ano na cidade, segundo dados do “Departamento de Polícia” de São Francisco.

O número cresce em sintonia com o roubo de carros, que saltou para 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Assim, deixar o porta-malas aberto para que o assaltante veja que não há nada de valor no carro, ou mesmo deixar portas destrancadas surgiu como um apelo pela redução do prejuízo.

Ainda assim, a polícia local vê riscos na alternativa encontrada pelos motoristas. “Os assaltantes podem roubar as baterias, os pneus, podem entrar no carro e descobrir onde você mora”, alertam policiais.

A prefeitura de Oakland, cidade próxima a São Francisco, pede que os motoristas não deixem itens de valor nos carros e que mantenham todas as portas trancadas.