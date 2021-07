O ganhador do prêmio de $ 21,25 milhões, Jose Calderón, comemorou com a família

Jose Calderón, 55, morador de Orlando, ganhou $ 21,25 milhões depois de comprar bilhete de loteria, em Casselberry. Ele comemorou a grande façanha ao lado da família

Da Redação

“Foi um grande passo, a minha vida mudou por completo’, foi à declaração entusiasta do senhor Jose Calderón, 55, de Orlando, que ganhou $ 21,25 milhões depois de comprar bilhete de loteria, em Casselberry. Feliz, por ter sido o sortudo de levar para casa o bilhete premiado, o homem recebeu abraços e cumprimentos de familiares diante de tamanha façanha.

Ele comprou o bilhete milionário na “Florida Lotto” – “Casselberry Meat and Produce”, na 2655 South U.S. Highway 17-92, em Casselberry –, antes do sorteio de 14 de julho. Calderón viajou para Tallahassee com sua família para receber seus ganhos, anunciaram os funcionários da Loteria da Flórida. O sortudo, inclusive, optou em receber o prêmio em pagamento único de $ 16.473.377,89.

“Meus pais trabalharam duro a vida inteira”, disse a filha de Calderón aos funcionários da loteria. “Esta vitória permitirá que eles diminuam o ritmo e realmente aproveite tudo que a vida tem a oferecer.”