“MÍDIA AMÉRICA AWARDS 2020”: A premiação dos melhores da mídia.

Profissionais da Mídia brasileira na América em noite de premiação do “MÍDIA AMÉRICA AWARDS”

A quarta edição do prêmio “MÍDIA AMÉRICA AWARDS 2020” ocorreu quinta-feira (03/Dezembro), às 8pm, com transmissão ao vivo pela “BRAZI TV”

Texto e fotos: Vanessa Caetano Salmeron

A premiação do “MÍDIA AMÉRICA AWARDS” chega em 2020, na quarta edição, por conta da pandemia, a cerimônia de entrega do prêmio este ano foi diferente. Pela primeira vez, a premiação foi transmitida ao vivo na TV – pelo Canal Brazi TV –, e a solenidade ocorreu em uma casa de férias da empresa “Intelli Fun for Rental”, sob o comando dos apresentadores Sandina Lira e Enso Silva. As entrevistas estiveram a cargo de Renata Miranda – apresentadora e radialista da Rádio Flórida, do programa “Conectados”. Lembrando que o evento seguiu as recomendações sanitárias de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Destaque aos profissionais da Mídia com merecido reconhecimento –

A premiação do “MÍDIA AMÉRICA AWARDS” poderá ser acompanhada pelo Facebook da Brazi TV. O evento não teve presença de plateia física, sendo que os convidados tiveram participações variadas: alguns no estúdio, outros de forma remota, por vídeo.

Categorias do “MIDIA AMERICA AWARDS 2020”

O quarto ano do “MIDIA AMERICA AWARDS” para imprensa e Mídia Brasileira, foi selecionado por 14 categorias com o objetivo de valorizar o conhecimento, a criatividade e o planejamento dos profissionais de Mídia brasileira na América.

CATEGORIAS E PREMIADOS

MIDIA AWARD – MÍDIA INOVADORA – ORLANDO EM REVISTA (Luciana e Rodrigo Barranco)

MIDIA AWARD – MÍDIA ORGINAL – FABIA LOPES.

MIDIA AWARD – CATEGORIA – YOUTUBE – CONTEÚDO – JULIANA ALMEIDA: VIDA DE MULHER

MIDIA AWARD – CATEGORIA – BUSINESS – MASTERLY ONLINE (SILVIA, ANNIE MARIE, JESS)

MIDIA AWARD – CATEGORIA – JORNALISMO – ELEONORA PASCOAL

MIDIA AWARD – CATEGORIA – A GOSTO – DANIELLE MOZZI – ESPOSA VIRTUOSA

MIDIA AWARD – CATEGORIA – TRAVEL – CAIO E ANA CLAUDIA – DDMO

MIDIA AWARD – CATEGORIA – DISNEY – ANDREZA DICA E INDICA – Andreza Trivillin

MIDIA AWARD – INFLUENCIADOR DIGITAL – TEEN – VICKY SHOW USA

MIDIA AWARD – INFLUENCIADOR DIGITAL – MELZINHA USA

MIDIA AWARD – REGISTRO DE MEMÓRIA – CAROL RODRIGUES – ISTART

MIDIA AWARD- DIRETOR DE CRIAÇÃO – LEO FUCHS

MIDIA AWARD – CULTURA BRASILEIRA – LEO FUCHS – LIVRO “ Chapeuzinho Vermelho o valor de um sorisso”

MIDIA AWARD – COMUNICACAO – SANDINA LIRA

Agradecimento especial às empresas patrocinadoras

do “MIDIA AMERICA AWARDS 2020”:

Life Usa Orlando

Assureline insurance

Intteli Orlando Fun for rentals

Fashion lounge

V&V A Esthetics

Sodie Doces Orlando – International drive e Metrowest

Pac pizzeria

Dal’Olmo Enterprises LLC

Florida Connexion