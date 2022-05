Rodovias tomadas por veículos que seguem para vários destinos: é o “Memorial Day” incentivando a população

Neste feriado oficial em homenagem aos homens e mulheres das Forças Armadas norte-americanas que morreram durante a guerra, uma trégua para americanos e brasileiros residentes que aproveitam para viajar, buscando renovar energias

Nesta segunda-feira, 30, no “Memorial Day” – feriado oficial em que se homenageia os veteranos de guerra e os homens e mulheres das Forças Armadas norte-americanas que morreram em combate –, há uma trégua para americanos e brasileiros residentes que aproveitam para viajar. Eles se deslocam para as montanhas ou cidades turística como Orlando, buscando renovar energias após uma semana de compromissos e muita correria. Os novaiorquinos saem em busca de cidades praianas, optando pelas belas praias da Flórida, intensificando nos aeroportos a rota Nova York, Orlando e Miami.

De acordo com a previsão da AAA, cerca de 39,2 milhões de pessoas viajaram no fim de semana de férias, 3 milhões a mais que no ano passado, mas ainda menos do que antes da pandemia. Especialistas acreditam que os viajantes estão apenas começando.

“O Memorial Day é sempre um bom indicador do que está por vir para as viagens de verão”, disse Paula Twidale, vice-presidente sênior da AAA Travel, em comunicado. “Com base em nossas projeções, as viagens de verão não estão apenas esquentando, estarão pegando fogo.”

Assim como nos feriados prolongados do Brasil, onde pessoas se deslocam para as cidades que oferecem diversão, ou mesmo locais afastados dos grandes centros, nos EUA a movimentaçao nas estradas é semelhante. Todos “fugindo” da rotina diária em busca do aconchego, pois a meta é adiar as discussões políticas e mesmo sobre a questão do direito ao porte de armas, tema muito debatido nos últimos dias na mídia, desde o ataque na escola do Texas, que resultou em 21 mortos.

Queima de fogos

No “Memorial Day”, feriado oficial em homenagem aos homens e mulheres das Forças Armadas norte-americanas que morreram durante a guerra, há desfiles e queima de fogos, numa susessão de acontecimentos importantes para a história americana. São realizadas cerimônias com a presença de autoridades, e as pessoas colocam flores e bandeiras nos túmulos dos soldados.

Enquanto isso, as praias ficam lotadas, assim como os cassinos e os mini campos e golfe – em pontos estratégicos de grande visitação, caso de Orlando. Um feriado prolongado que beneficiou quem de fato precisava escapar para ficar com a família. É dia de relaxar e deixar para terça-feira a retomada do trabalho estressante em movimentadas cidades do país, como Nova York, por exemplo.

E se por um lado é uma data extremamente significativa para os EUA, também ótima ocasião para viajar, enfrentar rodovias lotadas e destinos dos mais variados. Valem todos os esforços para quem quer respirar novos ares.