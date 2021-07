Os pais aproveitam na compra de ítens escolares isentos de impostos na Flórida

Uma série de itens escolares – além de roupas e calçados – estarão isentos de impostos por 10 dias – de 31 de julho a 10 de agosto. O Feriado Fiscal de volta às aulas na Flórida começa no sábado. As famílias vasculharão as prateleiras em busca de materiais para a sala de aulas

Da Redação

O feriado fiscal de volta às aulas na Flórida começa no sábado – de 31 de julho a 9 de agosto – , para a alegria dos pais, a legislação aprovada na primavera estendeu de três para 10 dias. Com isso, os varejistas suspenderão os impostos sobre roupas, calçados e mochilas que custem US $ 60 ou menos; material escolar custando US $ 15 ou menos; e os primeiros $ 1.000 do preço do imposto sobre vendas de computadores pessoais ou acessórios de computador pessoal.

Isso significa que monitores, impressoras e teclados estão na lista. Smartphones e consoles de jogos, não. Os produtos de proteção individual – máscaras, desinfetantes para as mãos e produtos de limpeza – foram vendidos sem impostos durante o feriado de 2020, quando o número de casos de Covid-19 era muito maior. Mas o Departamento de Receitas da Flórida excluiu esses itens específicos da pandemia este ano, enquanto ainda cobriu a tinta, poeira e máscaras atléticas de proteção.

Em 341 lojas Walmart da Flórida, pacotes de marcadores Crayola e planejadores em espiral da Pen + Gear – ambos incluídos na lista de materiais escolares definitiva do varejista – serão vendidos apenas pelo preço de etiqueta. Os alunos que procuram pastas e organizadores de mesa na Target também estão com sorte.

A Staples aumentou a oferta, com um desconto de 10 por cento em suprimentos selecionados já isentos de impostos sobre vendas, de acordo com o porta-voz Meghan McCarrick. Os benefícios se aplicam a empresas locais da mesma forma.

“Alsace Walentine”, dona da Tombolo Books no centro de São Petersburgo, vai empurrar cadernos de composição multicoloridos, canetas, lápis e apontadores de lápis nesses 10 dias. Camisetas da livraria com a marca, decoradas com o skimmer Black da Tombolo, tecnicamente contam como uma compra de volta às aulas também.

As famílias podem investir em produtos de papel adicionais – enchimento para cadernos, cartolina e blocos de notas – nas lojas da Flórida. Às vendas de lancheiras, tesouras, cola, grampeadores, bússolas e calculadoras também colhem os frutos do feriado.

Alguns itens incomuns fizeram o corte novamente. Pense em lenços, óculos, chaveiros e roupas de mergulho – todos temporariamente disponíveis sem imposto sobre vendas. Sapatos são uma adição mais prática, disse Robin Goneia, funcionário da Little Feet Shoes.

A loja de calçados infantis de propriedade familiar em Wesley Chapel vende centenas de tênis e Mary Janes em todas as temporadas de volta às aulas. Nos meses do final do verão, os tamanhos para crianças de 11 e 12 anos saem das prateleiras.

Serviço

Confira a lista completa de itens isentos de impostos: floridarevenue.com/backtoschool