Tripulação da “Ax-1” da “Axiom” preparada para o lançamento nesta sexta-feira, na Flórida

O lançamento da missão tripulada “Ax-1” da “Axiom” acontecerá nesta sexta-feira, do “Kennedy Space Center”, na Flórida. Um passo importante em direção à construção de estação espacial privada destinada como Centro Acadêmico e Comercial

Da Redação

Foi confirmada pela “SpaceX” que o lançamento da missão tripulada “Ax-1” da “Axiom” acontecerá na manhã desta sexta-feira, 8, do “Kennedy Space Center”, na Flórida. O lançamento, planejado anteriormente para quarta-feira, agora tentará decolar às 11h17, disse a “SpaceX.”

Prevê-se que o clima no dia do lançamento seja 80% favorável, com as mesmas chances dadas no caso de um atraso de 24 horas e uma chance ainda maior de 90% do clima favorável se ocorrer um atraso de 48 horas, de acordo com o Esquadrão Meteorológico.

A bordo da cápsula da tripulação “SpaceX Dragon” estarão os astronautas da “Axiom Space”, Michael López-Alegría, Larry Connor, Mark Pathy e Eytan Stibbe. O grupo passará oito dias na Estação Espacial Internacional realizando pesquisas científicas.

A missão marcará um passo importante em direção à construção de uma estação espacial privada destinada a servir como um Centro Acadêmico e Comercial.