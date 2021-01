Fernando Meirelles, o Tachinha, instrutor de paraquedismo, é agente de atletas na Califórnia.

Fernando Meirelles, popularmente conhecido como Tachinha, foi instrutor de paraquedismo em Orlando e hoje vive na Califórnia, agenciando atletas de esportes radicais, através de sua agência, “Superheroes Management”. Ele conta ao Nossa Gente sobre sua trajetória de desafios

Após cumprir temporada em Orlando como atleta e instrutor de paraquedismo, Fernando Meirelles, popularmente conhecido como Tachinha, se mudou para Orange County, no estado da Califórnia, onde agencia atletas de expressão, praticantes de esportes radicais – skate, snowboard e surfe –, através de sua agência “Superheroes Mgmt”. São os novos desafios da carreira e Tachinha, contando em seu time de agenciados com o atleta olímpico, Ivan Federico – número 1 do Skate na Europa –, que vem se preparando para disputar as Olimpíadas de Tóquio, no Japão. “É uma missão importante acompanhar a carreira de atletas com futuro promissor, e mesmo de atletas consagrados, caso do Ivan Federico, o melhor skatista da Europa. Estou administrando a sua carreira, inclusive, fechamos dois importantes contratos com as empresas ‘Toyota’ e a ‘Zegna’, marca italiana Ermenegildo Zegna produz designs sofisticados”, comemora.

Tachinha e atletas agenciados – Lembra Tachinha que o caminho para agenciar atletas surgiu quando decidiu-se mudar para a Califórnia, em 2018, após trabalhar em Seatlle para “Zumiez” – a maior e mais importante rede de lojas de cultura jovem e esportes radicais do mundo. “Todo adolescente nos EUA conhece a ‘Zumiez’, são mais de 700 lojas, abrangendo praticamente todo o território do país, ainda contando com uma forte presença on-line. Gerenciando o marketing da empresa, com 6.000 funcionários e faturamento de US$1 bilhão, fiz contatos importantes, conheci grandes empresários e atletas. Após este período trabalhando para a empresa decidi sair e me associar a agência ‘Superheroes Management’, que auxilia atletas de esportes radicais, hoje estes esportes Olímpicos. E vem dado certo, colhendo importantes frutos”, comemora Tachinha.

Ivan Federico, melhor skatista da Europa – “Muitos adolescentes e jovens vinham me pedir ajuda, orientação para lidar com patrocinadores, de como fechar um bom contrato, situações que requer a habilidade de um bom agente para cuidar da carreiras em ascensão. Foi então que decidi agenciar atletas, e tornei-me sócio na agência, que vai muito bem neste segmento de mercado. Prestamos todo serviço de orientação, o contato do atleta com o patrocinador, com o intuito de conseguir o melhor negócio. Acompanhamos o atleta em viagens e participando de diversos eventos. Eu, por exemplo, estive duas vezes no ‘Fashion Week’ de Milão, convidado no evento da ‘Zegna’, na Itália. Evento de moda de extrema importância no mundo e mercado de moda”, ressalta.

Explica Tachinha que a sua atuação como instrutor de paraquedismo, orientando os alunos, dando dicas imprescindíveis, e também participando de competições como atleta, lidando com patrocinadores, trouxe-lhe experiências importantes. “Aprendi a lidar com o patrocinador, dar o resultado que ele almeja de você enquanto atleta. A orientação aos meus alunos nas aulas de paraquedismo também foi fator preponderante para o meu trabalho como agenciador, negociando patrocínios e orientando os atletas com embasamento”.

“O paraquedismo é um esporte radical que traz disciplina e requer total atenção, a sua vida depende disso, e isso é essencial para obter um bom resultado. São aprendizados que se adequam em outras situações da sua vida. Ensinamentos que hoje passo para os meus atletas, pois dedicação é a grande ferramenta para se chegar ao topo, além do talento, evidente”, conclui.

