Ataque do tigre a funcionário do “Wooten Airboats” em Collier County, provocou susto e correria

O tigre feriu os dois braços de funcionário do “Wooten Airboats” em Collier County, e ele foi levado às pressas para um hospital da região, disseram os policiais. Esta é a segunda vez que tigres atacam humanos , alerta xerife da área

Da Redação

Foi um acidente grave, informaram funcionários do “Wooten Airboats” em Collier County, no sudeste da Flórida, quando um tigre que faz parte da atração de aerobarco atacou um funcionário que não estava autorizado a estar no recinto do animal – foram momentos de pânico.

Segundo o Xerife do Condado de Collier, o tigre estava sendo alimentado por seu cuidador quando o homem de 50 anos entrou no recinto. O tigre feriu os dois braços do funcionário e ele foi levado às pressas para um hospital da região, disseram os policiais – não corre risco de morrer.

O zelador do tigre conseguiu conter o animal, que não se feriu. Segundo o site da “Wooten”, a atração inclui um santuário de animais que apresenta dois tigres, dois leões, lontras, tartarugas, crocodilos e jacarés.

Esta é a segunda vez que o escritório do xerife teve que investigar um ataque de tigre nos últimos meses. Um homem com um serviço de limpeza entrou em uma área não autorizada do zoológico de Nápoles em dezembro e foi mordido por um tigre. O homem enfiou o braço por uma cerca na área do tigre.

Um policial atirou no tigre depois que ele não soltou o braço do homem. O animal morreu e o homem ficou gravemente ferido.