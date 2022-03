O projeto de lei da Flórida, que proíbe aborto após 15 semanas de gestação, aprovado em clima de tensão

O projeto de lei da Flórida, aprovado por 23 a 15, contém exceções se o aborto for necessário para salvar a vida da mãe, evitar ferimentos graves à mãe ou se o feto tiver uma anomalia fatal

Da Redação

O Senado estadual aprovou um projeto de lei apoiado pelo Partido Republicano, proibindo o aborto na Flórida a partir de 15 semanas de gestação. A exceção será no caso em que a vida da mãe esteja em perigo ou que o feto não seja viável.

O projeto de lei foi aprovado por 23 a 15 depois de provocar um debate acirrado ao passar pela legislatura, já que os republicanos rejeitaram repetidamente as tentativas dos democratas de adicionar isenções para gravidezes causadas por estupro, incesto ou tráfico de pessoas.

O projeto de lei da Flórida contém exceções se o aborto for necessário para salvar a vida da mãe, evitar ferimentos graves à mãe ou se o feto tiver uma anomalia fatal.

Com o encerramento da sessão, as tensões aumentaram. Estudantes contrários ao projeto de lei que proibiria discussões sobre orientação sexual e identidade de gênero nas séries iniciais se fizeram ouvir na capital do estado. Mas o item de quinta-feira na agenda do Senado foi o projeto de lei do aborto.

Controle de imigrantes

Por outro lado, quanto à questão da imigração, a maioria republicana também apoia o governador Ron DeSantis no controle da chegada de imigrantes indocumentados na Flórida.

Jeannette Núñez, vice-governadora da Flórida, destacou: “Temos o direito de saber quem vem ao nosso estado e o governador enviou uma carta ao governo Biden há alguns meses pedindo informações. Você tem que nos informar quem está deixando entrar e eles se recusaram a nos dar a informação e isso é preocupante para todos os floridianos.”

Entre suas principais medidas, esse projeto de lei impediria as empresas de fazer negócios na Flórida se transportarem pessoas que entraram ilegalmente nos Estados Unidos.

Mas alguns senadores democratas dizem que isso é algo que eles não deveriam debater. “Porque a lei federal é o que faz a imigração, não o estado, e ao entrar nisso vamos acabar nos tribunais como todas essas leis inconstitucionais que são aprovadas e o que causa muitos problemas para as pessoas que estão aqui, muitas delas de países comunistas”, disse Annette Taddeo, senadora estadual democrata.