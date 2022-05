Os postos de combustíveis da Flórida foram autorizados a vender gasolina contendo mistura de etanol

Para ajudar os moradores da Flórida a lidar com o aumento dos preços da gasolina, uma ordem de emergência foi emitida permitindo a venda de gasolina contendo 15% de etanol anidro desnaturado

Da Redação

Com intuito de ajudar os moradores da Flórida a lidar com os altos preços da gasolina, uma ordem de emergência foi emitida permitindo à venda de gasolina contendo 15% de etanol anidro desnaturado fora da temporada para esse combustível sazonal. A ordem foi emitida pela “Divisão de Serviços ao Consumidor do Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida (FDACS)”, disse a comissária de “Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida”, Nikki Fried.

______continua após a publicidade_______

A “Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA)” aprovou em 2011 um aumento de 15% na mistura de etanol, mas proibiu os postos de gasolina de vender esse tipo de combustível entre 1º de junho e 15 de setembro para evitar o aumento da poluição com altas temperaturas. “Depois que a administração Joe Biden e a ‘EPA’ emitiram sua isenção de emergência sobre os padrões de combustível, tomamos medidas imediatas para fornecer aos moradores da Flórida um alívio adicional dos altos preços do gás”, disse Fried.

Ela explicou que a invasão da Ucrânia pela Rússia causou “estresse financeiro adicional” que as famílias da Flórida enfrentam, como o aumento do custo de vida, entre outros fatores.

O preço médio da gasolina no estado foi de US$ 4,20 no domingo, dois centavos a mais que na semana passada e 14 centavos a mais que duas semanas atrás, mas abaixo da média nacional de US$ 4,33. A expectativa de que a demanda por combustível no verão supere a registrada em 2021, é outro aspecto que empurra os preços para cima na Flórida, segundo a AAA – “The Auto Club Group.”

Disse Nikki Fried que, em 1º de maio, a “EPA” emitiu uma isenção de combustível de “pressão de vapor Reid” que suspende temporariamente os padrões federais para misturas de combustíveis contendo gasolina entre 9% e 15% de etanol anidro desnaturado.

Diferentes combustíveis

A pressão de vapor “Reid” é uma medida utilizada pela indústria do petróleo que permite comparar diferentes combustíveis ou mostrar os efeitos de aditivos de desempenho. A ação da “EPA” foi tomada em resposta direta às “circunstâncias extremas e incomuns de fornecimento de combustível causadas pela guerra na Ucrânia e foi um primeiro passo necessário antes que as agências estatais pudessem agir”, disse Fried em comunicado.

Depois de analisar a isenção da EPA, a FDACS determinou que, sem um ajuste nos padrões de combustível da Flórida diante de uma situação extraordinária, o estado poderia enfrentar dificuldades para atender à demanda.

Diante dessa possível situação, o “FDACS” apresentou o despacho emergencial “5JER22-1” que permite que todos os fornecedores de combustíveis utilizem tipos adicionais de combustível para garantir um abastecimento constante e aliviar a tensão adicional no mercado de gasolina no estado.

A medida permanecerá em vigor por um período de 90 dias ou até a expiração da isenção da EPA. Esta história foi publicada originalmente em 11 de maio de 2022 às 14h.