A dupla ‘Fernando & Sorocaba’ promete show memorável neste sábado, em Orlando

‘Fernando & Sorocaba’ é a grande atração deste sábado (21) em Orlando, com show que abre a turnê da dupla nos EUA. No palco, os sucessos dos sertanejos que irão emocionar a Comunidade brasileira. Participação especial do Compadre Washington, vocalista do Grupo É o Tchan!

Da Redação

O tão esperado show da dupla ‘Fernando & Sorocaba’, acontecerá neste sábado (21), em Orlando, às 9 pm , no “Dezerland Museum” (antigo ‘Artegon’) – 5025 International Dr, Orlando, Fl 32819 –, oportunidade em que os cantores levarão ao palco os sucessos que marcaram uma carreira bem sucedida. Um encontro memorável com a comunidade brasileira, também marcando o início da turnê da dupla nos EUA, que fará cinco shows, passando por Boston, Atlanta, Danbury e Miami.

Para o cantor Sorocaba, “um momento importante, de poder rever os brasileiros nos Estados Unidos e levar a todos eles boa música e alegria. Estou muito feliz com a nossa turnê”, disse em entrevista.

O anúncio da turnê da dupla nos EUA, internacionalizando a carreira dos sertanejos, causou furor nas redes sociais – começou a corrida dos fãs para a compra de ingressos. E tudo indica que o show deste sábado, em Orlando, será inesquecível para os seguidores dos artistas – poder ver de perto os seus ídolos. É um pouco da nossa raiz, do Brasil sertanejo na Flórida.

Participações especiais

No show de ‘Fernando & Sorocaba’, a participação especial do Compadre Washington – vocalista do Grupo É o Tchan –, do cantor Márcio Mendes e de Bárbara Labres.

Serviço

Show ‘Fernando & Sorocaba

“Dezerland Museum” (antigo ‘Artegon’)

Horário – às 9 pm – neste sábado, 21

Local – 5025 International Dr, Orlando – Fl 32819

Ingressos – $ 30 e $40