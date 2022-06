Donut Day: veja os famosos que são apaixonados pelas rosquinhas.

Aqui na América, toda primeira sexta feira do mês de junho é comemorado o Dia Nacional do Donut.

Tudo começou em 1917, quando as rosquinhas foram servidas pelas senhoras do Exército da Salvação durante a Primeira Guerra Mundial. As mulheres foram para as linhas de frente da Europa servir comidas caseiras, entre elas estavam as rosquinhas.

A ajuda das senhoras foi um impulso moral para as tropas. Os donuts eram frequentemente cozidos em óleo dentro dos capacetes de metal dos soldados americanos. Por esse motivo os soldados de infantaria americanos eram então chamados de “doughboys”.



De lá para cá, os donuts conquistaram os corações dos americanos e fazem o maior sucesso.

Você já foi atrás do seu?

Aproveita porque na data de hoje as lojas fazem um monte de promoções.



Para comemorar a data, e deixar vocês com água na boca, selecionamos celebridades que são apaixonadas pela rosquinha mais amada do pais.

Confira abaixo as fotos: