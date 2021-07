A Disney se qualifica para receber do programa de Crédito Fiscal para Investimento de Capital

Mais 2.000 funcionários do sul da Califórnia devem se mudar para a área de Orlando. A Disney deve receber mais de meio bilhão de dólares em incentivos fiscais para um novo centro corporativo

Da Redação

A “Walt Disney Co.” deve se beneficiar de mais de meio bilhão de dólares em incentivos fiscais para a construção de um novo campus regional na Flórida que promete empregar pelo menos 2.000 funcionários profissionais. Eles serão transferidos do sul da Califórnia para trabalhar em tecnologia digital, finanças e desenvolvimento de produtos.

A empresa poderia reivindicar mais de US $ 570 milhões em incentivos fiscais ao longo de 20 anos para o projeto, que estaria entre os maiores da história da Flórida para uma única corporação, de acordo com documentos obtidos por meio de um pedido de registros públicos pelo ‘Orlando Sentinel” do Departamento de Estado de Oportunidade Econômica.

O investimento de capital da Disney para o projeto pode chegar a US $ 864 milhões, mostram os documentos. A empresa já possui um resort de parque temático no centro da Flórida do tamanho da cidade de São Francisco.

A Disney está qualificada para receber o dinheiro do programa de Crédito Fiscal para Investimento de Capital do estado, para o qual foi aprovado em fevereiro de 2020, disse Christina Pushaw, secretária de imprensa do governador da Flórida, Ron DeSantis.

Em um comunicado, a Disney disse que a empresa está utilizando o programa de incentivo oferecido pelo estado e “fazendo um investimento considerável nesta comunidade onde temos presença e compromisso de longa data”.

Mas Greg LeRoy, diretor executivo de um centro de pesquisa apartidário sobre incentivos, “Good Jobs First”, chamou os incentivos de “piores do que um jogo de soma zero”. “Chamamos isso de fraude de trabalho interestadual”, disse LeRo.