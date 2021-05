Cuidado: aves domésticas podem transmitir germes de Salmonela, alerta CDC

Surto de Salmonela surge através do contato com galinhas e patos, alerta o CDC

O “Centro de Controle de Doenças” (CDC) alerta para o surto de Salmonela, provocado pelo contato com aves domésticas – beijos e abraços. Já há 163 casos da doença – 34 hospitalizações em 43 estados. Os sintomas são: diarreia, febre alta, desidratação, boca seca ou tonturas

Da Redação

O alerta do “Centro de Controle de Doenças” (CDC) é de extrema importância à população, principalmente em área rural, para que evite contatos – beijo ou abraço as aves domésticas. Segundo o CDC as aves de quintal, como galinhas e patos, podem transmitir germes de Salmonela, mesmo que pareçam saudáveis ​​e limpas. Esses germes podem espalhar-se facilmente s provocar doenças.

O surto de Salmonela já levou causou 163 casos da doença e 34 hospitalizações em 43 dos 50 estados do país. Na nota de aviso do CDC, a população pode “ficar doente ao tocar em suas aves domésticas ou em algo que consta no ambiente” se, de seguida, “tocar na boca ou comer”, uma vez que pode estar a engolir germes de salmonela.

Neste seguimento, o CDC deixou recomendações a quem tem aves no quintal, especialmente se há também crianças em casa, lavar as mãos, tocar os olhos com cuidado; supervisionar os mais novos que se aproximem dos animais e não deixar que beijem galinhas ou patos, evitando contaminação.

“Não beije ou abrace as aves domésticas do quintal e não coma ou beba perto delas. Isso pode espalhar germes de salmonela para a boca e deixá-lo doente”, lê-se no documento.

Os norte-americanos estão a ser aconselhados a procurar ajuda médica se tiverem sintomas como diarreia, febre alta, desidratação, boca seca ou tonturas.