O crocodilo estava lá, no canto do quarto e foi surpreendido por um instalador de janelas

Um crocodilo com 3,6 metros de comprimento é encontrado no quarto de uma casa recém-construída no Babcock Ranch, na Flórida, onde imóveis estão sendo vendidos por até US$ 1,5 milhão. Foi um susto, mas foi alvo de críticas nas redes sociais

Da Redação

Parecia cena de filme de terror! Um homem que instalava janelas no quarto de uma casa recém-construída no Babcock Ranch – onde imóveis são vendidos por até US$ 1,5 milhão –, tropeçou em um crocodilo de 3,6 metros de comprimento, que estava no canto do quarto. Foi um susto, pois o réptil estava pronto para ataca-lo. Houve corre-corre no local.

Foram necessários dois caçadores de répteis profissionais para remover o crocodilo através de uma porta de ligação ao pátio da casa. Quando o crocodilo se acalmou, três homens o arrastaram para frente da residência e o colocaram em uma caminhonete.

Acredita-se que o réptil estava procurando abrigo de uma frente fria na área e encontrou uma porta que levava à lavanderia aberta, disse o gerente de projeto Matthew Goodwin.

“Aparentemente, o vento fechou a porta e ele ficou preso. Ele entrou em todos os quartos e deixou sua marca neles”, disse Goodwin, “Quando chego a casa, encontro este enorme crocodilo de 3,6 metros.”

Crocodilo vira meme

A notícia da invasão do crocodilo virou meme nas redes sociais dizendo que, não bastasse os preços altos das residências no local, o morador ainda pode se deparar com monstros – se referindo ao réptil.

Outras frases como: “Bem-vindo à Flórida, onde os dinossauros entram nas casas”, ou “Um animal de estimação é doado com a compra da casa. Bom negócio!”, foram postadas.