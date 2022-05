Foram momentos de tensão, mas passageiro conseguiu pousar avião na pista do “Aeroporto de Palm Beach”

Se você acreditava que isso acontecesse apenas em filmes de ação, se enganou. O fato ocorreu na pista do “Aeroporto Internacional de Palm Beach”, quando um passageiro conseguiu pousar o avião, após desmaio do piloto

Da Redação

Imagine você estar a bordo de um avião, enquanto passageiro, e o piloto sentir um mal súbito e avisar que não está conseguindo comandar a aeronave – ele desmaia e o avião começa a perder altitude. Qual seria a sua reação? Foi exatamente o que aconteceu durante um voo em Palm Beach, na Flórida. O piloto disse aos passageiros que não estava se sentindo bem e desmaiou sobre os controles. Um passageiro tomou a frente da situação, puxou a aeronave para fora da queda antes de se comunicar por rádio com a “Fort Pierce Tower” no “Aeroporto Internacional de Treasure Coast”, pedindo ajuda.

E embora seu nome não tenha sido divulgado, o passageiro teve um ato heroico ao conseguir pousar o avião de pequeno porte, na pista do “Aeroporto Internacional de Palm Beach”, sob a orientação de Robert Morgan, controlador de tráfego aéreo. Foram momentos de tensão, mas o passageiro que nunca pilotara um avião, confessou que só conseguia pensar na esposa grávida, que estava em casa à sua espera.

Quem atendeu ao chamado do passageiro, segundo a “Administração Federal de Aviação”, foi o controlador de voo Christopher “Chip” Flores, da “Fort Pierce Tower.” Ele perguntou ao passageiro onde estavam localizados, mas o homem não tinha noção alguma da localização. E graças ao trabalho rápido de Flores, do supervisor operacional Justin Boyle e do supervisor de operações Joshua Somers, o controle de tráfego aéreo conseguiu localizar a aeronave em Palm Beach, na Flórida.

Flores ajudou o passageiro a entrar em contato com o controle de tráfego aéreo do “Aeroporto Internacional de Palm Beach”, que o ajudaria a colocar o avião no solo. Do outro lado da linha, Robert Morgan, controlador de tráfego aéreo e instrutor de voo certificado com experiência em pilotar aeronaves Cessna, foi essencial para o trabalho de pouso.

Robert estava de folga quando recebeu a ligação, mas isso não o impediu de ajudar o passageiro sem experiência alguma de pilotar aeronaves. Morgan contou com ajuda do gerente de operações Mark Siviglia – imediatamente eles acionaram os trabalhos para limpar a pista de pouso a espera da aeronave de pequeno porte, sob o comando do passageiro que seguia atento as suas instruções.

O avião pousou com sucesso às 16h47 da terça-feira, sem ferimentos em nenhum dos passageiros. Morgan acrescentou que o pouso foi um pouco “saltante”, mas disse que estava um dia ventoso e que o pouso não poderia ter sido melhor.

O passageiro, cujo nome não foi divulgado, agradeceu a Morgan por ajudá-lo a pousar o avião e disse que só queria voltar para casa para sua esposa grávida. “Conseguimos trabalhar juntos como uma equipe”, disse Morgan.