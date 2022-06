Consenso entre Biden e Bolsonaro evidencia cuidados e interesse sobre Amazônia

O encontro entre os presidentes Joe Biden e Jair Bolsonaro foi construtivo e deixou evidente o tema Amazônia

O que se pôde constatar no âmbito político foi um consenso de cordialidade entre os líderes, tendo como tema fundamental a Floresta Amazônica e os cuidados com o meio ambiente – tema de interesse do governo Biden

Da Redação

______continua após a publicidade_______

Para quem acreditava que o encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Joe Biden fosse um fiasco, durante reunião da “Cúpula das Américas” nesta quinta-feira em Los Angeles, se enganou. O que se pôde constatar no âmbito político foi um consenso de cordialidade entre os líderes, tendo como tema fundamental a Floresta Amazônica e os cuidados com o meio ambiente – tema de interesse do governo Biden.

“Muitas vezes nos sentimos ameaçados em nossa soberania na região da Amazônia, mas o fato é que o Brasil preserva muito bem o seu território. Mais de 85% da Amazônia brasileira é preservada. Nossa legislação ambiental é muito estrita”, disse Bolsonaro encontro com Biden.

Disse também que o Brasil “alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo com agricultura de alto nível” e que a Amazônia tem “riquezas incalculáveis e biodiversidade, riquezas minerais e água potável”. Declarou ainda que o país pode se tornar o maior exportador de energia limpa do mundo.

Avaliação do encontro

Na avaliação de analistas políticos, foi uma reunião bastante construtiva, os dois chefes de estado falaram o que foi necessário, trataram de temas importantes para ambos os países e também para o planeta. Houve um consenso entre Biden e Bolsonaro, deixando evidente de acordo entre ambos em vários tópicos relevantes.

Quanto às eleições presidenciais no Brasil em 2022, quando indagado, o presidente foi contundente: “Queremos eleições livres, confiáveis e auditáveis para que não sobre nenhuma dúvida após o pleito. E tenho certeza ele que será realizado nesse espírito democrático. Cheguei pela democracia e tenho certeza de que quando deixar o governo também será de forma democrática.”