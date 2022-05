Os “Centros de Controle e Prevenção de Doenças” alertam os médicos para a gravidade da doença em crianças

As autoridades de saúde dos EUA estão investigando mais de 100 casos possíveis de uma doença hepática misteriosa e grave em crianças, incluindo cinco mortes. A Flórida é um dos estados onde os casos estão sendo investigados

Da Redação

Um diagnóstico que vem preocupando médicos e infectologistas. Autoridades de saúde dos EUA estão investigando mais de 100 casos possíveis de uma doença hepática misteriosa e grave em crianças, incluindo cinco mortes. Mais de 20 casos suspeitos foram relatados pelos “Centros de Controle e Prevenção de Doenças”, que alertam os profissionais da saúde para ficarem atentos a casos surpreendentes de hepatite. Crianças menores de 10 anos são as principais vítimas.

______continua após a publicidade_______

“Estamos lançando uma ampla rede para ampliar nossa compreensão”, disse o Dr. Jay Butler do CDC na sexta-feira. O que está causando as doenças não está claro. O adenovírus foi detectado em metade das crianças, mas não sabemos se é a causa”, disse ele.

Existem dezenas de adenovírus, muitos deles associados a sintomas de resfriado, febre, dor de garganta e conjuntivite. Mas algumas versões podem desencadear outros problemas, incluindo inflamação no estômago e intestinos. As autoridades estão explorando um link para uma versão específica que normalmente está associada à inflamação intestinal.

Esta semana, as autoridades da “Organização Mundial da Saúde” disseram ter relatos de quase 300 casos prováveis ​​em 20 países. Nos EUA, 94% das crianças foram hospitalizadas e oito receberam transplantes de fígado.

O mistério remonta a novembro, quando as autoridades de saúde do Alabama começaram a investigar o primeiro de nove casos de hepatite grave em crianças naquele estado. Nenhum testou positivo para os vírus que comumente causam hepatite. No entanto, o teste foi positivo para adenovírus. Lembrando, segundo os médicos, que nenhuma das crianças do Alabama foi vacinada contra a Covid-19. Isso foi descartado como uma possível causa.

Sintomas da doença

Os sintomas de hepatite, ou inflamação do fígado, incluem febre, fadiga, perda de apetite, náuseas, vômitos, dor abdominal, urina escura, fezes claras, dor nas articulações e icterícia.

A Flórida é um dos estados onde os casos estão sendo investigados. Além do Alabama, os estados que relatam casos suspeitos: Califórnia, Colorado, Delaware, Geórgia, Idaho, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Nebraska, Nova York, Ohio, Pensilvânia, Tennessee, Texas, Washington, Wisconsin. Porto Rico também relatou pelo menos um caso.