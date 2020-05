Casas para temporada são liberadas na Flórida e impulsionam o verão

Conforto e segurança oferecidos ao cliente da “Orlando – Intteli Fun Rentals” nas férias

O empresário Márcio Silva, da “Orlando – Intteli Fun Rentals” – especializada em aluguel e administração de casas de férias –, comemora a liberação do setor em condados da Flórida. Patrícia Álvares, consultora imobiliária da “Kylin Realty”, vê com otimismo o aquecimento imobiliário; o consultor Imobiliário, Luiz C. Silva, da “MS Realty, aposta na retomada da economia e diz que o mercado não parou com coronavírus

Da Redação

O empresário e consultor de imóveis Márcio Silva, da “Orlando – Intteli Fun Rentals” – especializada em aluguel e administração de casas de férias –, comemora a liberação para a retomada das atividades do setor em alguns condados da Flórida – incluindo o Condado de Osceola onde se localiza a importante cidade de Kissimmee –, após período de retenção nas viagens de férias, devido ao coronavírus. É o reaquecimento gradativo do mercado, e a empresa – que dispõe de cerca de 100 sites de locação –, responsável pela administração e locação de casas de férias, dá um passo importante junto aos clientes, que aproveitam o verão com a família.

“O Condado de Osceola abre o fluxo do turismo na Flórida, lembrando que a cidade de Kissimmee é uma das mais populosas do condado e disponibiliza casas de férias em vários estilos, podendo abrigar famílias mais numerosas. Temos residências com piscina, home theater, sala de jogos, enfim, no estilo que o cliente desejar”, comenta Márcio.

Empresário Márcio Silva – “Ficou bem mais fácil e prático alugar uma casa de férias porque é barato, e a família pode ir ao supermercado fazer compras, preparar o seu próprio alimento como se estivesse em casa. O brasileiro gosta e prefere viagem em família, pois além da economia, ele tem liberdade com os filhos, esposa, genro e demais familiares, reunindo-se com todos com descontração. O brasileiro descobriu que alugar casa nas férias é mais vantajoso e prazeroso também. Os imóveis encontram-se em ótimas localizações”, relata o empresário.

“A Flórida é um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. Aqui existe um mercado potencializado no setor de locação de casas de férias, oferendo inúmeras opções ao cliente. Desde uma pequena casa até mesmo uma ampla residência, todos encontram o que procuram, com bons preços. A ‘Orlando – Intteli Fun Rentals’ está preparada para atender a todos com segurança, oferecendo uma ótima comodidade para as férias de sua família”, ressalta Márcio Silva.

“Sofremos com o fechamento do comércio e dos parques temáticos da Flórida, que afetou o setor de aluguel de casas de férias, mas tudo está sendo retomado, gradativamente voltando à normalidade. Parques importantes serão reabertos a partir de junho, como a ‘Universal’, a “Legoland Flórida’ e outros parques que se preparam para a reabertura. Isso é de extrema importância porque alavanca a economia de Orlando e de condados que tiveram a liberação para voltar as atividades”, reforça.

“O viajante local, da Flórida, gosta de viajar nessa época do ano, no verão, e isso é muito bom para o turismo, para os empresários e as demais pessoas que trabalham no setor. Estou bem confiante com as novas diretrizes”, finaliza do empresário.

Serviço

“Orlando – Intteli Fun Rentals”

Endereço – 8810 Commodity Cir #3, Orlando, FL 32819

Telefone – 407-690-8316

“Kylin Realty”

Patrícia Álvares, consultora imobiliária licenciada na Flórida desde 1998, e trabalha na empresa “Kylin Realty”, especializada na compra, venda e aluguel de imóveis de férias e residenciais, observa com otimismo a retomada do setor imobiliário nesse verão. “O mercado imobiliário não parou, teve uma redução, evidente, mas se manteve atuante. E com a chegada do verão, vejo com muito positivismo a nova temporada para o aluguel de casas de férias e vendas de imóveis. Há também novos empreendimentos na cidade”, comemora a consultora.

“O mercado está bem positivo e não vejo um cenário de crise, pelo contrário, é o momento de trabalhar e aproveitar a retomada da economia na Flórida. É também um período muito bom para o investidor nos Estados Unidos”, complementa.

“Os bancos que estavam reticentes quanto ao investidor estrangeiro, agora vão liberar investimentos para esses empresários e isso melhora muito o mercado dos negócios. É a certeza de levar esperança para os compradores. E a ‘Kylin Realty’, que é uma empresa chinesa, que está há quatro anos no mercado, tem parcerias com a China, Canadá e Estados Unidos, e agora quer atuar no Brasil. Somos especializados na compra e venda de imóveis para temporada, ou anual. Temos negócios excelentes para nossos clientes. Sou a única brasileira que trabalha na empresa”, enfatiza Patrícia Álvares – natural de Belo Horizonte (MG).

“É importante alertar a atitude indevida de alguns corretores que se aproveitam da situação de comoção e incerteza para levar pânico aos proprietários, induzindo-os a vender o imóvel a um preço bem mais baixo do mercado. Eles alegam que o preço do imóvel vai continuar caindo, mas isso não é verdade. Segundo estudos de órgãos do setor, os preços dos imóveis não caíram e vão subir daqui pra frente”, alerta Patrícia.

Quanto às mudanças com a nova realidade em tempos de Covid-19, explica Patrícia que as reuniões com clientes são virtuais, favorecendo nos negócios. “Geralmente o comprador gosta de ver as opções online e agora ele tem todo esse material disponível. Ele tem acesso mais rápido e isso agiliza as negociações. E quando ocorre uma reunião presencial, usamos máscaras e todos os procedimentos de segurança”, conclui Patrícia Álvares.

Serviço

Kylin Realty

Localizada: Westside Crossing

Endereço – 5168 W Colonial Dr, Orlando, FL 32808

Telefone- 407-219-6229 – falar com Patrícia

“MS Realty”

Luiz C. Silva – Consultor Imobiliário da “MS Realty” – “A princípio, esperava-se que a pandemia fosse provocar um caos no mercado imobiliário, como aconteceu em 2008, mas a resposta foi positiva porque o setor não parou. Claro, houve uma retração nos negócios, mas não paralisou o mercado e, agora, a retomada da economia na Flórida reaqueceu o setor de compra e venda de imóveis”, relata o Consultor Imobiliário, Luiz C. Silva, que trabalha na “MS Realty”, em Orlando.

“Falava-se em colapsar a economia com o coronavírus, mas não houve nada disso, particularmente, não vi esse cenário, apenas algo em dez por cento de queda, mas não afetou porque o mercado continua ativo. E Orlando recebe mil pessoas por dia, vindas de outros estados e cidades. A construção civil não parou, como também não parou o setor da saúde”, acrescenta.

“A Flórida está sendo alvo de funcionários de grandes empresas, que trabalhavam em Nova York, na Califórnia e que optaram em viver aqui porque Orlando tem um ótimo clima e muitas facilidades. Por exemplo, uma empresa que ocupava o andar inteiro de um prédio em Nova York, com a pandemia, teve que mandar o seu pessoal trabalhar em casa. Essas grandes empresas descobriram que o funcionário trabalhando em casa tem o mesmo rendimento de quando ele estava no espaço físico da companhia. Resultado: esses funcionários vão continuar o home office e as empresa estão reduzindo o espaço físico de trabalho. Não precisam mais de um andar inteiro. Esses funcionários, que de suas casas continuam nas empresas, decidiram vir morar na Flórida. Essa vinda a Orlando manteve o mercado imobiliário aquecido ”, relata Luiz.

Quanto as mudanças no dia a dia dos negócios, por medidas de segurança, explica o consultor que as reuniões virtuais e os imóveis que antes eram visitados pelo cliente hoje pode ser visto através de filmagem no local. “Filmamos o imóvel e o cliente pode ver online. No caso de interesse, então o levamos até o local”.

“Mas tudo é feito de forma impessoal, seguindo as regras de segurança. Por exemplo, você não leva mais o cliente no seu carro, ele se desloca no seu próprio carro. E quando acontece de o inquilino estar no imóvel que está sendo vendido, é preciso entrar de máscara e com luvas. Enquanto não descobrirem uma vacina para combater o coronavírus, vamos continuar trabalhando com todos os procedimentos de segurança”, conclui Luiz C. Silva.

Serviço

MS Realty

7031Grand National Dr Suíte 101

Orlando fl 32819

Fone – 407-409-4915 – Falar com Luiz