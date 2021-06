Os empresários Anderson Macena e Maira Parrilha comemoram sucesso de cerveja artesanal

O casal de empresários, Maira Parrilha e Anderson Macena, lançaram a cerveja “Beard Beer”, em Orlando – em lata e chope –, disponível nos melhores restaurantes. E a partir de agosto, acontecerá o “Beard Fest”, regado a música. Feijoada e apresentação da cerveja artesanal, ao estilo do “Oktoberfest”

A “Beard Beer” é a mais nova premium craft beer, com sabor suave e marcante – a primeira cerveja artesanal brasileira lançada nos EUA –, encontrada nos melhores restaurantes em Orlando – em lata e chope. No último dia 18 de março, o casal de empresários, Maira Parrilha e Anderson Macena, lançaram a “Beard Beer”, que vem tendo boa aceitação entre os brasileiros, “que é o nosso alvo”, e que, segundo Maira, tem um propósito especial e que as marca faz referência à barba longa do esposo.

Cerveja agrada Comunidade – “O meu marido tem uma barba enorme, não corta a barba há dois anos, e quando decidimos lançar a cerveja, optamos em colocar o nome da cerveja em homenagem à sua barba. E deu certo, a cerveja é um sucesso nos points brasileiros, e vamos expandir a nossa fabricação”, comemora.

“A ideia de lançar a cerveja artesanal, com um sabor especial, surgiu em Orlando, quando nos mudamos para cá. Todo ano vínhamos para Orlando a passeio, até que decidimos morar aqui, mas faltava aquela cerveja especial. Experimentamos todas as cervejas daqui, mas faltava aquele sabor mais artesanal, uma cerveja diferente. Foi então que optamos em lançar a ‘Beard Beer, especialmente voltada a nossa comunidade”, ressalta Maira.

Cerveja em lata e chope – Explica a empresária que ingressar no mercado americano com um produto brasileiro, “é muito difícil. Aqui somos imigrantes e fica complexo entrar nesse mercado. Muita coisa fica na comunidade, e a nossa comunidade não tinha uma cerveja”, acrescenta.

Com uma fórmula exclusiva, bem brasileira, artesanal, a “Beard Beer”, segundo Maira, é fabricada, envazada e rotulada em Orlando. Ela é servida em lata e em chope, atendendo a demanda do mercado. “Temos um número mensal de distribuição de latas e barris, atendendo ao pedido de restaurantes, festas e shows, com uma ótima aceitação. Recentemente, fizemos um evento importante e todos adoraram a nossa cerveja.”

“Também temos um clube de assinatura, onde as pessoas se inscrevem para receber a cerveja em casa, seja em barril ou lata, de acordo com a sua necessidade. Temos muitos assinantes em Orlando, que periodicamente recebem a nossa marca, e todos estão satisfeitos. Você encontra a ‘Beard Beer’ nos melhores restaurantes de Orlando, eventos ou através do ‘I Drink Club’, recebendo a ‘Beard Beer’ no conforto da sua casa”, acrescenta a empresária.

“Beard Fest”, em agosto

A partir de agosto próximo, adianta Maira, será realizado mensalmente, em Orlando, o “Beard Fest”, com a apresentação da cerveja, em evento especial, ao estilo do “Oktoberfest”, onde os visitantes terão feijoada, música e a cerveja “Beard Beer”. “Estamos procurando um local adequado para a realização do nosso evento mensal, e posso adiantar que será um sucesso junto à nossa comunidade.”

O casal , Maira Parrilha e Anderson Macena são do Rio de Janeiro – Maira é paulistana, mas viveu no Rio –, e tem duas filhas, Maria Eduarda, 18 anos, e Sofia, de 7 anos. Cerveja Artesanal Premium Beer Pielsner, Blueberry, IPA, Amber

