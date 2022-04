O bombeiro Jon Moscowitz criou “Caixas Sensoriais da Brookie” para crianças com autismo lidar com o estresse

A iniciativa do bombeiro Jon Moscowitz, que tem filha com autismo, em criar “Caixas Sensoriais da Brookie”, projetadas para ajudar crianças com autismo a lidar com o estresse em situações de emergência, vem sendo acatada por várias cidades

Da Redação

Bombeiro do condado de Flagler criou “Caixas Sensoriais da Brookie”, projetadas para ajudar crianças com autismo a lidar com o estresse em situações de emergência. A iniciativa do tenente Jon Moscowitz, que descobriu uma maneira de tentar acalmar as crianças durante uma emergência, é baseado em uma experiência pessoal.

O bombeiro tem uma filha com autismo e não poupou esforços para encontrar solução para ajudar a tornar um ambiente estressante um pouco mais calmo. Cada caixa é preenchida com um livro tátil, brinquedos de inquietação e sensoriais, fones de ouvido, óculos de sol, um quadro branco para comunicação e até um cronômetro de líquido.

Ele sabe como situações de transtorno podem afetar crianças com autismo. “Minha filha foi diagnosticada com autismo muito cedo em sua vida, com cerca de um ano de idade”, disse ele.

A filha, Brooklyn, agora tem quatro anos e, ao aprender a se comunicar com ela, Moscowitz também viu uma lacuna no trabalho de ajuda.

“Coisas que aprendemos e que aprendemos com terapeutas, pude ver um ponto cego em nosso serviço, não apenas onde trabalho, mas serviços médicos de emergência como um todo”, relata, o que o motivou a criar as “Caixas Sensoriais de Brookie.”

As caixas estão em todos os veículos de resgate do condado de Flagler e Moscowitz recebeu doações para criar dezenas de outras caixas em cidades vizinhas e algumas fora do estado. “Apenas dar ao autista algo em que se concentrar para mudar seu ambiente em momento de pânico”, disse ele.

Ele também desenvolveu treinamento para funcionários para melhor prepará-los ao enfrentar uma situação em que alguém tem autismo.