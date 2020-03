Edição de março/2020 – p. 14

Bis Entertainment comemora cinco anos

E lá se foram cinco anos de plena atividade no setor cultural de Orlando, com a apresentação de espetáculos consagrados no Brasil, artistas renomados, proporcionando ao público momentos inesquecíveis. O memorável mundo das artes celebrou junto a nomes de destaques no teatro e no stand up como Leandro Hassum, Fábio Porchat, Heloisa Périssé, Mateus Solano, e tantos outros, consolidando a trajetória bem-sucedida da empresária Priscilla Triska à frente da “Bis Entertainment”, empresa que completa cinco anos em julho. “Às vezes não acredito que já se passaram cinco anos, enfrentando os altos e baixos, mas deu tudo certo, o público respondeu à altura e é motivo para celebrar”, ressalta Priscila.

“Tivemos recentemente o ‘Carna Biss’ que foi um sucesso, os brasileiros participaram e foi uma festa em alto estilo, comemorando em Orlando uma tradição do Brasil, que é o Carnaval. Eventos que resgatam a nossa cultura, e mostra aos americanos a nossa alegria, a festa brasileira”, destaca a empresária.

Conta Priscila Triska que a trajetória da “Bis Entertainment” se expandiu no mundo dos espetáculos, reunindo grandes plateias, com apresentações em Orlando, Miami, Atlanta, Washington e no Canadá. E para comemorar os cinco anos, Priscila fala do show do cantor e compositor Djavan, que acontecerá em breve – a data será divulgada. “Vamos ter uma comemoração especial dos cinco anos da ‘Biss’ em julho. Será um encontro com empresários, mídia e demais convidados”, avisa a empresária.

Vale lembrar que Priscilla Triska teve o devido reconhecimento pelo seu empenho em prol da cultura, sendo agraciada com dois prêmios – “Press Visual” –, na cidade de Fort Lauderdale, como “Melhor Produtora” e “Melhor Peça”, pelo espetáculo de Leandro Hassum, apresentado em Orlando.