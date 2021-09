Autoridades se encontram no Memorial às vítimas do 11 de setembro de 2001

Neste sábado, Joe Biden fará uma primeira parada em Nova York, no Memorial do World Trade Center; segue para Shanksville, Pensilvânia, onde um avião caiu depois que passageiros heroicos lutaram contra terroristas, e, finalmente, irá para o Pentágono onde o exército mais poderoso do mundo sofreu um golpe impensável em sua própria casa

Da Redação

O presidente Joe Biden, acompanhado da primeira-dama Jill Biden, irá liderar neste sábado as cerimônias de chefe de estado do 11 de setembro – em homenagem às vítimas e familiares – 20 anos depois –, ao maior ataque terrorista ocorrido nos EUA em 11 de setembro de 2001. Biden visitará os locais onde os aviões caíram – nas torres do World Trade Center, em Nova York, na Pensilvânia e no Pentágono, em Washington. Eventos que esvaziaram a imagem de invencibilidade da América e levaram à morte de 3.000 americanos.

Biden chega a Nova York para homenagens – Neste sábado, o presidente fará uma primeira parada na cidade de Nova York, onde as torres gêmeas do World Trade Center foram demolidas. Em seguida, ele irá para Shanksville, Pensilvânia, onde um avião caiu depois que passageiros heroicos lutaram contra terroristas para evitar que ele chegasse ao seu destino em Washington. E, finalmente, ele irá para o Pentágono, onde o exército mais poderoso do mundo sofreu um golpe impensável em sua própria casa.

A tarefa de Biden, como a de seus antecessores, será comemorar o momento com um misto de dor e determinação. Biden, um homem que sofreu uma imensa tragédia pessoal, fala da perda com poder e eloquência.

Este aniversário ocorre pouco mais de duas semanas depois que um homem-bomba em Cabul matou 13 soldados americanos, que ajudavam na retirada do Afeganistão. Mas para Biden, assim como para seus antecessores, o aniversário de 11 de setembro também pode representar uma oportunidade para tentar recuperar o senso de unidade nacional que existia na sequência dos atentados de 20 anos atrás, um espírito que se desvaneceu há muito tempo por causa de divisões.

“Este é um momento para as pessoas o verem não como um presidente democrata, mas como o presidente dos Estados Unidos”, disse Robert Gibbs, que foi secretário de imprensa do ex-presidente Barack Obama.

Na sexta-feira, o governo lançou um vídeo para lembrar aqueles que perderam suas vidas, confortar suas famílias e honrar a coragem e o sacrifício dos primeiros socorros e dos militares. O vídeo pede para colocar as diferenças de lado e recuperar o espírito de cooperação que surgiu nos dias após os ataques.

“A unidade é o que nos torna quem somos”, disse Biden. “Para mim, essa é a principal lição do 11 de setembro … Unidade é nossa maior força.”

Joe Biden será o quarto presidente a confortar a nação neste dia sombrio. O ataque terrorista definiu a presidência de George W. Bush. As guerras no Iraque e no Afeganistão ainda eram mortais quando Barack Obama visitou o Pentágono para comemorar seu primeiro 11 de setembro no cargo em 2009.

Quando Obama falou no 10º aniversário, Bin Laden havia morrido, em maio de 2011. O presidente Donald Trump prometeu puxar o Estados Unidos fora do Afeganistão em sua primeira cerimônia, em 2017.

Neste sábado, quando Biden visitar os três locais, Bush prestará homenagens em Shanksville e Obama em Nova York. Enquanto isso, Trump fará comentários de primeira linha em uma luta de boxe em um cassino de Hollywood, Flórida.