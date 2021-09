“Plano de Ação” de Joe Biden exige vacinação ou teste de funcionários de grande empresas

Joe Biden está assinando uma ordem executiva para exigir a vacinação de funcionários do Poder Executivo e contratados que fazem negócios com o governo federal – sem opção de teste. O ‘Plano de Ação’ inclui trabalhadores de grandes empresas. O presidente fez um pronunciamento contundente nesta quinta, colocando a necessidade de que todos sejam vacinados no país

Da Redação

Continua repercutindo o discurso contundente do presidente Joe Biden nesta quinta-feira, no State Dining Room da Casa Branca, como parte de um novo “Plano de Ação” para lidar com o mais recente aumento nos casos de coronavírus e o ritmo estagnado das injeções de Covid-19 no país. O democrata apontou a necessidade de que americanos que não foram vacinados que o façam para conter o avanço da variante delta.

“Temos sido pacientes. Mas nossa paciência está se esgotando e sua recusa custou a todos nós ”, disse ele, quase reprimindo as palavras. A minoria não vacinada “pode ​​causar muitos danos.”

Há apenas dois meses, Biden declarou prematuramente a “independência” do país em relação ao vírus. Agora, apesar de mais de 208 milhões de americanos terem pelo menos uma dose das vacinas, os EUA estão vendo cerca de 300% mais novas infecções por Covid por dia, aumentando as hospitalizações e quase o dobro do número de mortes em comparação com o mesmo período do ano passado.

As extensas regras exigem que todos os empregadores com mais de 100 trabalhadores exijam que eles sejam vacinados ou testem o vírus semanalmente, afetando cerca de 80 milhões de americanos. E os cerca de 17 milhões de trabalhadores em unidades de saúde que recebem Medicare ou Medicaid federal também terão que ser totalmente vacinados.

Biden também está assinando uma ordem executiva para exigir a vacinação de funcionários do Poder Executivo e contratados que fazem negócios com o governo federal – sem opção de teste. Isso cobre vários milhões de trabalhadores a mais.

O presidente anunciou os novos requisitos em um discurso na tarde de quinta-feira como parte de um novo “plano de ação” para lidar com o mais recente aumento nos casos de coronavírus e o ritmo estagnado das injeções de Covid-19, que levantou dúvidas entre o público sobre seu tratamento da pandemia.

Depois de meses usando promoções para impulsionar a taxa de vacinação, Biden está tomando uma mão muito mais firme, pois os assessores culpam as pessoas que ainda não receberam vacinas pelo forte aumento de casos que está matando mais de 1.000 pessoas por dia e colocando em risco uma frágil recuperação econômica.

Multas a passageiros

Além dos requisitos de vacinação, Biden mudou para multas federais duplas para passageiros de companhias aéreas que se recusarem a usar máscaras em voos ou para manter os requisitos de cobertura facial em propriedades federais, de acordo com as diretrizes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Biden anunciou que o governo federal trabalhará para aumentar o fornecimento de testes de vírus, e que a Casa Branca garantiu concessões de varejistas, incluindo Walmart, Amazon e Kroger para vender kits de teste em casa a preço de custo a partir desta semana.

A administração também estava enviando apoio federal adicional para ajudar as escolas a operar com segurança, incluindo financiamento adicional para testes. E Biden pedirá grandes locais de entretenimento e arenas para exigir vacinas ou prova de um teste negativo para a entrada.

A exigência para grandes empresas de exigir vacinas ou testes semanais para os funcionários será promulgada por meio de uma regra futura da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional que acarreta penalidades de US $ 14.000 por violação, disse um funcionário da administração. A Casa Branca não disse imediatamente quando entraria em vigor, mas disse que os trabalhadores teriam tempo suficiente para serem vacinados.

Os Centros de Serviços Medicare e Medicaid estenderão a exigência de vacinação emitida no início deste verão – para equipes de enfermagem – para outros ambientes de saúde, incluindo hospitais, agências de saúde domiciliar e centros de diálise.

Separadamente, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos exigirá vacinações nos Programas Head Start, bem como nas escolas administradas pelo Departamento de Defesa e pelo Departamento de Educação Indígena, afetando cerca de 300.000 funcionários.