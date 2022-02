Joe Biden sobre ataque na Síria: “pedi que tomassem toda a precaução para minimizar as vitimas”

O presidente Joe Biden afirmou que a ação que matou o líder do Estado Islâmico na Síria serve como um recado para terroristas ao redor do mundo: “Nós vamos buscá-los e encontrá-los”, declarou

Da Redação

Forças dos EUA celebram a morte do líder do Estado Islâmico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, em operação que ocorreu na Síria na quinta-feira, após estratégia de ataque que vem sendo monitorada desde de outubro do ano passado. O presidente afirmou que a ação serve como um recado “para terroristas ao redor do mundo”: “Nós vamos buscá-los e encontrá-los”, declarou.

A operação que levou à morte de Abu Ibrahim foi a maior incursão dos EUA na Síria desde 2019, quando militares americanos mataram o então líder do grupo islâmico, Abu Bakr Al Baghdadi.

Biden afirmou que o alvo era “um dos terroristas mais procurados em todo o mundo” e atribuiu-lhe a responsabilidade pelo ataque na prisão Hasakah no dia 20 de janeiro, a qual abriga combatentes jihadistas sírios e estrangeiros na Síria.

Na ocasião, 20 soldados das aliança das forças democráticas sírias foram mortos, e o ataque despertou o alerta de que o grupo estaria tentando se restabelecer na região.

Além de Baghdadi, de acordo com equipes de resgate sírias, pelo menos 13 civis morreram, entre eles 6 crianças e 4 mulheres. A ação não deixou soldados americanos mortos.

Apesar de ressaltar que um relatório oficial sobre o ataque está sob desenvolvimento, Biden afirmou que o líder do grupo teria explodido o andar onde se encontrava com familiares, incluindo crianças, matando a si próprio e levando outras vítimas. No entanto, o presidente não especificou o número oficial de baixas.

“Nossa equipe ainda está montando um relatório, mas ao tentarmos capturar o terrorista, ele não se preocupou com a vida das pessoas de sua família e explodiu uma bomba no terceiro andar. Acabou matando pessoas de sua família, assim como seu antecessor havia feito”, disse o presidente.

“Eu pedi que tomassem toda a precaução para minimizar as vitimas, mas esses terroristas estavam cercados de pessoas de sua família. Tomamos cuidado para que usassem força com precisão”, argumentou Biden.