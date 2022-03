A Guarda costeira socorreu os mais 150 imigrantes haitianos em barco encalhado no Sul da Flórida

Um barco de madeira com mais de 150 imigrantes do Haiti chegou às águas rasas do “Ocean Reef Club”, em Key Largo, no Sul da Flórida no domingo. O navio está encalhado e equipes de resgate estão no local, informa a Guarda Costeira

Da Redação

Mais de 150 migrantes haitianos chegaram no domingo perto de uma área recreativa exclusiva de Key Largo, no sul da Flórida, a bordo de um navio de médio porte que encalhou devido ao mar raso na área, segundo as autoridades. O navio está encalhado com “CoastGuard” e equipes de resgate de agências parceiras no local”, informou a Guarda Costeira do 7º Distrito dos EUA no Twitter.

Segundo o porta-voz Adam Linhardt, do Gabinete do Xerife do Condado de Monroe, entre 150 e 200 pessoas permaneceram a bordo do barco quando ele parou nas águas rasas do “Ocean Reef Club”, depois das 13h do local do domingo.

A área do “Ocean Reef Club”, uma marina privada com campo de golfe, está se tornando um lugar comum para grandes grupos de imigrantes haitianos que chegam ao sul da Flórida. No sábado, a Guarda Costeira dos EUA interceptou um “veleiro haitiano” em Anguilla Cay, uma ilhota pertencente às Bahamas, com 127 pessoas a bordo que faziam “uma viagem insegura”, segundo as autoridades.

Em janeiro passado, a mesma entidade federal interceptou outro barco próximo a Florida Keys que navegava sobrecarregado com 176 haitianos a bordo, dez dos quais tiveram que ser hospitalizados por apresentarem sintomas de desidratação.

Desde 1º de outubro de 2021 (início do ano fiscal de 2022), as tripulações da Guarda Costeira interceptaram 993 haitianos, em comparação com 1.527 registrados no ano fiscal de 2021. “O aumento das patrulhas está interrompendo essas viagens inseguras antes que vidas sejam perdidas no mar”, o sétimo distrito da entidade federal no sudeste dos EUA escreveu na rede social.