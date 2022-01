Com as baixas temperaturas o alerta para os cuidados com aquecedores do lar para evitar incêndios

As autoridades pedem aos moradores da Flórida Central que sigam os “Cinco P’s da preparação para o frio”: “Proteja as pessoas, proteja os animais de estimação, proteja os tubos, proteja as plantas e pratique a segurança contra incêndios”

Da Redação

Orlando terá um dos sábados mais frios do ano, após a chegada de uma frente fria e uma queda acentuada nas temperaturas na Flórida Central. Momentos para recorrer ao gorro, luvas e agasalhos para enfrentar a brusca mudança do clima. A Prefeitura alerta os moradores para praticarem a segurança contra incêndio e usar fontes de aquecimento seguras em ambientes fechados. Os aquecedores de ambiente devem ser mantidos longe de cortinas, roupas, camas e qualquer outro material que seja inflamável e possa causar incêndio.

Outra recomendação é para que não utilize aparelhos que queimam combustível, como grelhas, pois estes aparelhos liberam monóxido de carbono, que é um gás mortal. “Todo cuidado é essencial porque a tendência é de que pessoas fechem os ambientes e deixam aquecedores em temperaturas que podem provocar incêndio”, orienta o Corpo de Bombeiros

Os donos de animais de estimação devem tomar as devidas precauções para animais de estimação. Cães e gatos que podem ser vulneráveis ​​ao frio podem precisar ser trazidos para dentro ou receber um abrigo quente. Certifique-se de que os canos e as plantas estejam protegidos do congelamento.

Abrigos para socorrer pessoas

E para socorrer pessoas em condições vulneráveis, abrigos para o frio estarão disponíveis durante a noite em vários locais neste sábado e domingo na Flórida Central: “Primeira Igreja Metodista Unida” de St. Cloud – 1000 Ohio Avenue St. Cloud, FL 34769 na sexta-feira, sábado e domingo.

“Ramada Kissimmee Gateway Inn” – 7470 W. Irlo Bronson Memorial Highway Kissimmee, FL 34747 (Pet Friendly) no sábado e domingo. “Solid Rock Community Church of God” – 1904 Michigan Avenue Kissimmee, FL 34744 no sábado.

Aqueles que precisam de uma carona para um local de abrigo podem viajar gratuitamente usando o LYNX e alertando os motoristas de que eles irão para um abrigo de clima frio.

O “Osceola Cold Weather Shelter Program” é uma colaboração entre o condado de Osceola, as cidades de Kissimmee e St. Cloud, o Osceola Council on Aging, organizações sem fins lucrativos como a “HOPE Partnership” e organizações religiosas da comunidade.

Abrigos são ativados quando as temperaturas noturnas devem cair abaixo de 40o Fahrenheit por mais de quatro horas consecutivas. As pessoas podem se inscrever para receber alertas em seus telefones enviando uma mensagem de texto “coldweather” para 888777.

