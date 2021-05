Foi aprovada na Flórida, uma versão atenuada da reforma policial, que gera discussão

Da Redação

As reformas na lei da polícia da Flórida não mudarão muito, no Sul do estado. Os líderes da agência, responsáveis ​​pela aplicação da lei no sul da Flórida, estiveram reunidos em North Miami, no “Comitê de Relações Comunitárias”, e alegam que o projeto de lei “é fraco”, embora determine mudanças nas políticas que já estão em vigor em Miami-Dade e outras áreas metropolitanas.

O assassinato de George Floyd sob o comando da polícia, há um ano, produziu pedidos de reforma das leis estaduais que regem a forma como os policiais treinam e interagem com o público.

Na Flórida, uma versão atenuada da reforma policial foi aprovada em ambas as casas e o governador Ron DeSantis ainda não decidiu se permite que ela se torne lei. Mas, mesmo que isso aconteça, os policiais locais dizem que não irá mudar muito no sul da Flórida.

A deputada estadual Dotie Joseph (D-North Miami) disse que ela e seus colegas democratas tiveram que se empenhar para que os republicanos apoiassem um projeto de reforma da polícia estadual. “Acho que fomos capazes de alcançar o mínimo de bipartidarismo com muitas pessoas que queriam ver alguma reforma real acontecer e fomos capazes de conseguir isso”, disse ela.

Mudanças na ação da polícia

Entre as principais mudanças na ação da polícia da Flórida, inclui que crianças menores de sete anos não podem mais ser hostilizadas, a menos que seja necessário para enfrentar uma ameaça imediata.

Chokeholds são definidos como “a aplicação intencional e prolongada de força na garganta, traqueia ou vias aéreas de outra pessoa que impede a entrada de ar”, portanto, fica proibido.

Depois que o mundo assistiu policiais agindo de forma truculenta contra a vida de Floyd, e ele morria sufocado pela pressão em seu pescoço, os gritos por uma reforma policial foram duros em todo o país. Na Flórida, a deputada estadual Dotie Joseph pressionou por políticas claras em todo o estado.

“Algumas das minhas contas que foram incorporadas incluíam a obrigação de intervir, o que é um grande negócio”, disse Joseph, o que significa que os oficiais serão treinados para impedir os colegas de usar força excessiva.

Além disso, ela acrescentou “o dever de prestar ajuda médica e como rastreamos dados para uso de força excessiva. Essas são coisas que falam diretamente sobre o que vimos no incidente com George Floyd”.

Mas os responsáveis ​​pela aplicação da lei no sul da Flórida, reunidos na quarta-feira em North Miami no “Comitê de Relações Comunitárias”, disseram que o projeto de lei (assumindo que o governador Ron DeSantis o permita) não mudará muito. O diretor do CRB não conta a Flórida entre os mais de 30 estados que aprovaram a reforma policial.

O treinamento de desaceleração, por exemplo, já ocorre em Miami-Dade há anos, disse o chefe George Perez. “Para nós, a redução da escalada não ocorreu como resultado de George Floyd. A redução da escalada ocorreu há vários anos por meio de parcerias público-privadas.”

O subchefe de North Miami Beach, Ervens Ford, acrescentou: “Nossas políticas. Essas agências locais são mais rígidas do que o que o estado exige, então não estou preocupado com a reforma. Eu me considero um dos reformadores”.

Mas, considerando os obstáculos à reforma da polícia enfrentados na legislatura dominada pelo Partido Republicano, a deputado estadual Joseph disse que é um bom primeiro passo.

“O projeto rendeu muito”, frisou. “Agora é tudo o que queríamos? Não. Há muito mais coisas que poderiam ter sido incluídas nisso? Com ​​certeza. Mas considerando onde estávamos e onde pousamos, eu diria que é uma legislação muito boa.”