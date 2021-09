Ainda sem explicação, mortes e tiroteio em supermercado de Memphis 

Momentos de tensão em supermercado no subúrbio de Memphis, com mortos e feridos

Um atirador – até o momento não identificado –, matou uma pessoa e deixou outras 14 feridas antes de cometer suicídio em um supermercado no subúrbio de Memphis, no estado do Tennessee. Segundo o chefe de polícia local, estão sendo investigados os motivos que desencadearam a tragédia

Da Redação

Continua repercutindo a tragédia ocorrida em um supermercado no subúrbio de Memphis, no estado do Tennessee, ocorrida na quinta-feira, quando um atirador matou uma pessoa e deixou outras 14 feridas antes de cometer suicídio. Segundo o chefe de polícia de Collierville, Dale Lane, “é o evento mais horrível que já aconteceu na história local.”

Collierville fica a sudeste de Memphis. A polícia tweetou que eles se dirigiram ao estabelecimento onde aconteceu o ataque, que fica na rua New Byhalia Road. As vítimas têm diferentes condições de saúde, variando de ferimentos leves a extremamente sérios, ainda de acordo com a polícia, que investiga a causa do tiroteio.

Segundo Dale Lane, policiais chegaram ao local apenas quatro minutos após serem acionados, e integrantes da Swat também foram chamados, e ajudaram funcionários e clientes que estavam escondidos a saírem do supermercado.

“Encontramos pessoas se escondendo dentro de congeladores e escritórios trancados”, disse o chefe de polícia, classificando o episódio como “o mais terrível evento da história de Collierville”.

O veículo do atirador continua no local e está sendo inspecionado. A identidade dele não foi divulgada. As autoridades não providenciaram explicações públicas sobre um possível motivo que levou à tragédia. Nenhuma das vítimas ou o suspeito foram identificadas até o momento da publicação desta matéria.