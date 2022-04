É preciso paciência para aguardar nas longas filas de espera para embarque e desembarque nos EUA

O que ocorre com o longo tempo de espera nas filas de embarque e desembarque dos principais aeroportos dos EUA? Atrasos e cancelamentos de voos deixam os viajantes com os nervos à flor da pele. Veja algumas dicas para se prevenir do estresse

Da Redação

Para o passageiro que fica um longo tempo na fila para os procedimentos de embarque pode ser uma tortura – principalmente no desembarque, após horas de voo. Algumas dicas dos aeroportos que têm o maior tempo de espera podem ajudar o viajante a ser paciente e cooperar sem se irritar. Por exemplo, no “Aeroporto Internacional de Miami (MIA)”, graças à tecnologia e vários aplicativos, os viajantes desembarcam e embarcam evitando as filas no terminal. Pode passar pelos pontos de controle da TSA, Imigração e Alfândega mais rapidamente.

No “Aeroporto Internacional de Orlando”, no entanto, devido ao fluxo de turistas, vindos de várias partes do mundo, a espera pode ser demorada, claro, dependendo da data – feriados e festividades de fim de ano são um transtorno. No último domingo, por exemplo, conforme noticiou o “Jornal Nossa Gente”, houve atrasos e cancelamentos de voos em virtude das fortes chuvas na Flórida. Passageiros ficaram irados, mas tiveram que aguardar.

Já o “Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood” têm um maior tempo de espera para segurança e controle de passaportes entre os maiores aeroportos do país, de acordo com um estudo que examina dados da Administração de Segurança de Transportes (TSA) e Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA. Não adianta ter pressa, melhor ser paciente.

O “Aeroporto Internacional John F. Kennedy”, em Nova York, um dos mais movimentados do mundo, há um tempo maior de espera, no embarque e no desembarque. Quem chega de viagem a Big Apple – deixando o Brasil –, tem que enfrentar filas enormes para entrar no país. É preciso muita paciência. O mesmo acontece no embarque, com os procedimentos de imigração.

Aumento de tráfego

Um porta-voz da MIA explica que os longos tempos de espera foram resultado do aumento do tráfego aéreo e da falta de funcionários. “Os tempos de espera nos postos de controle de segurança do aeroporto são resultado da equipe da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) dos EUA e da Administração de Segurança de Transporte em resposta ao tráfego de passageiros do aeroporto. A CBP e a TSA nos notificaram de que ambas estão totalmente equipadas no MIA”, disse.

O aeroporto também observou que o MIA teve o maior crescimento de capacidade de assentos dos 20 maiores aeroportos do mundo ao comparar março de 2019 (antes da pandemia) a março de 2022, segundo dados do “Official Airline Guide.”

O fluxo recorde levou as autoridades do aeroporto a aconselhar os viajantes a chegarem três horas antes de um voo doméstico e 3,5 horas antes de um voo internacional. Fort Lauderdale viu seu tráfego aéreo crescer graças a um projeto de expansão em 2014 e a um número crescente de voos de companhias aéreas com desconto como Frontier e Spirit.

No entanto, à medida que as viagens continuam aumentando, os tempos de espera para o processamento da TSA e CBP na FLL nos aeroportos podem variar dependendo dos níveis de pessoal, períodos de pico e alterações de voos programados, entre outros fatores.