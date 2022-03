As obras do “Terminal C” estão praticamente concluídas e terá ligação com o transporte ferroviário

O “Terminal C” do “Aeroporto Internacional de Orlando” será inaugurado em breve e se tornará o primeiro do país a integrar o transporte ferroviário, aéreo e terrestre. Com inovação tecnológica atrairá milhões de viajantes – incluindo passageiros vindos do Brasil

Da Redação

A grande expectativa é para a inauguração do “Terminal C” do “Aeroporto Internacional de Orlando” que já está quase pronto, e estará aberto ao público em breve. O novo terminal se destacará em inovação tecnológica, e atrairá milhões de viajantes – incluindo passageiros vindos do Brasil.

E já neste verão, o Aeroporto de Orlando espera inaugurar o Terminal e se tornar o primeiro do país a integrar o transporte ferroviário, aéreo e terrestre. As ambições são grandes, pois será o primeiro aeroporto do país a integrar o transporte aéreo, terrestre e ferroviário com a Brightline – que chega ao final do ano.

“As companhias aéreas que pousarem no aeroporto de Orlando poderão conectar o bilhete do seu passageiro com os trens que estarão disponíveis aos viajantes que pretendam se locomover para outras localidades. Tudo será muito prático e preciso. Vamos ter um período de seis meses de testes para este serviço”, disse Victoria Jaramillo, diretora sênior de marketing e serviço aéreo.

Conexão com Miami

Além disso, pegar o trem para a cidade de Miami será uma opção para viajantes e moradores. Isso será possível com a inauguração do Terminal C do aeroporto.

“Acho grande a interconectividade que eles terão com Miami através do trem que chegará aqui diretamente, o que facilitará o transporte de passageiros”, disse um viajante do “Aeroporto Internacional de Orlando.”

“O novo Terminal terá 15 portões de embarque e acomodará 20 aviões. Isso permitirá a entrada de 10 a 12 milhões de passageiros adicionais por ano. Aos 50 milhões que foram registrados em 2019.