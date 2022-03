Acidente fatal em atração do Icon Park, em Orlando.

Um adolescente de 14 anos morreu após despencar de um brinquedo de 430 pés de altura na noite de ontem em Orlando.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Orange, o acidente aconteceu por volta das 23 horas na atração “Orlando Free-Fall” no Icon Park. O adolescente chegou a ser levado ao hospital, mas acabou falecendo.

“Estamos absolutamente entristecidos e devastados com o que aconteceu, e nossos corações estão com a família desse jovem”, disse John Stine, diretor de vendas do Slingshot Group, dono da atração, à Associated Press na manhã de sexta-feira.

A atração, que inaugurou o ano passado, comporta até 30 passageiros e é considerada a “torre de queda livre mais alta do mundo”.