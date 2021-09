4 civis em missão no espaço; SpaceX será lançada nesta quarta-feira 

A SpaceX levará ao espaço nesta quarta-feira quatro civis em missão de extrema importância

Com quatro civis a bordo, a SpaceX terá missão de três dias no espaço. A decolagem está programada para esta quarta-feira, a partir das 20h (horário dos EUA). A aeronave será lançada da plataforma 39A do Kennedy Center da Nasa, na Flórida, de onde partiram as missões Apolo rumo à Lua

Da Redação

A SpaceX enviará quatro pessoas – civis – ao espaço nesta quarta-feira (15) em uma missão de três dias, a primeira que orbitará a Terra com astronautas não profissionais a bordo. Com isso, a empresa de Elon Musk entra na corrida do turismo espacial. A missão “Inspiration4” encerrará um verão – hemisfério norte, inverno no Brasil -, no qual os bilionários Richard Branson e Jeff Bezos cruzaram a fronteira espacial com as naves Virgin Galactic e Blue Origin, respectivamente, com poucos dias de intervalo em julho.

Treinamento da tripulação – O voo da SpaceX foi fretado pelo bilionário americano Jared Isaacman, de 38 anos, fundador e diretor-executivo da empresa de processamento de pagamentos Shift4 Payment. Ele também é um piloto experiente. O preço que Isaacman pagou à SpaceX não foi revelado, mas está na ordem de dezenas de milhões de dólares.

A missão tem um alcance muito mais ambicioso que os poucos minutos de falta de gravidade pagos pelos clientes da Virgin Galactic e da Blue Origin. A cápsula Crew Dragon da SpaceX voará além da órbita da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

“O risco não é zero”, disse Isaacman em um episódio de um documentário da Netflix sobre a missão. “Você está viajando em um foguete a 17.500 milhas (28.000 quilômetros) por hora ao redor da Terra. Neste tipo de ambiente há riscos”, explicou.

A SpaceX já transportou pelo menos dez astronautas para a ISS em nome da Nasa, mas esta será a primeira vez que viajarão astronautas não profissionais. A decolagem está programada para quarta-feira, a partir das 20h. A aeronave será lançada da plataforma 39A do Kennedy Center da Nasa, na Flórida, de onde partiram as missões Apolo rumo à Lua.

Além de Isaacman, que é o comandante da missão, três figuras não famosas foram escolhidas para a viagem em um processo que foi anunciado pela primeira vez em fevereiro, durante o Super Bowl.

Cada membro da tripulação foi selecionado para representar um pilar da missão. A mais jovem, Hayley Arceneaux, de 29 anos, é uma sobrevivente de câncer ósseo na infância, que representa a “esperança”. Ela será a primeira pessoa com uma prótese a viajar ao espaço.

Ela foi escolhida, porque trabalha como médica assistente em Memphis, no Hospital St. Jude, beneficiário dos fundos de ajuda da Inspiration4. A vaga da “generosidade” foi atribuída a Chris Sembroski, de 42 anos, ex-veterano da Força Aérea dos Estados Unidos que trabalha na indústria da aviação.

A última cadeira da missão representa a “prosperidade” e foi oferecida a Sian Proctor, uma professora de Ciências de 51 anos que, em 2009, perdeu por pouco a oportunidade de ser astronauta da Nasa. Ela será apenas a quarta mulher afro-americana a viajar ao espaço.

Meses de treinamento

O treinamento da tripulação durou vários meses e incluiu a experiência de força G em uma centrífuga – um braço gigante que gira em grande velocidade. Também fizeram voos parabólicos para experimentar a falta de gravidade por alguns segundos e completaram uma caminhada na neve em grande altitude no Monte Rainier, na região noroeste dos EUA.

Durante os três dias em órbita, eles terão sono, frequência cardíaca, sangue e habilidades cognitivas examinados. Os tripulantes passarão por testes antes e depois da missão para um estudo do impacto da viagem em seus corpos. A ideia é acumular dados para futuras missões com passageiros privados.