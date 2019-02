Edição de fevereiro/2019 – p. 18

Ícones da Seleção Brasileira homenageados em exposição

Retratando em suas telas jogadores que fizeram história na Seleção Brasileira de futebol – caso de Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Pelé, Marcelo, Craque Neto e as jogadoras Marta e Monica –, a artista plástica Jacqueline DeAndrade enaltece a sua trajetória com a Exposição “The Coletion” – lançada recentemente na “Ney Franco Soccer Academy”, em Celebration – Orlando. O público que compareceu em número expressivo ao evento pôde rever ícones do esporte vestindo à camisa verde e amarela, resultando em instantes de emoção, afinal, o Brasil conquistou a Copa Mundo cinco vezes, consolidando o seu favoritismo no cenário mundial.

Premiada em 2018 no “Focus Award Orlando”, na categoria de Artes Visuais, Jacqueline DeAndrade revela que está realizando um sonho, “adoro pintar retratos”, expondo personalidades com seus traços marcantes, delineados através de seus pincéis mágicos, característica que edifica um trabalho minucioso. “Estou satisfeita com os bons resultados da exposição, que homenageia os jogadores que defenderam a nossa Seleção. São nomes importantes, facilmente identificáveis pelo público. Essa exposição permite às pessoas de conhecer o meu trabalho como artista plástica”, comenta Jacqueline.

A exposição “The Coletion”, segundo a artista plástica, foi ideia do ator e produtor Rafael Almeida – responsável pelo Marketing artístico –, que avaliou o seu potencial artístico e entrou em contato com o técnico Ney Franco – proprietário da Escolinha de Futebol“Ney Franco Soccer Academy” –, sugerindo que a exposição fosse feita lá. “O Rafael foi quem me ajudou a criar a exposição. A princípio a exposição seria na ‘Florida CUP’, mas não havia tempo hábil para que as telas ficassem prontas”, informa Jacqueline. “O Rafael sugeriu os nomes dos jogadores e me enviava a foto de cada um deles para que eu pudesse pintar as telas. O Ney Franco, inclusive, teve a sua tela exposta na exposição. Ele vestiu a camisa da Seleção Brasileira e disputou o campeonato da categoria Sub20. Foi um trabalho minucioso, mas prazeroso”, complementa.

“Eu fiquei feliz com a reação das pessoas quando identificavam os jogadores na exposição. É muito interessante poder ver de perto a reação do público diante do meu trabalho. Gosto de pintar retrato, é o meu estilo pintar figura humana. O jogador Neto, por exemplo, ficou emocionado quando viu a tela com o seu rosto, vestindo a camisa da Seleção. O quadro do Neto ainda não ficou pronto, pois faltam alguns detalhes, mas assim que terminar vou enviá-lo para ele no Brasil”, comemora Jacqueline.

Disse Jacqueline que o quadro do Craque Neto foi pintado durante a realização do amistoso entre Amigos do Neto x Celebration Soccer Star, no campo da Ney Franco Soccer Academy. “Foi uma ótima experiência pintar a céu aberto, e o público pôde acompanhar todo o processo de criação. O Neto estava em campo jogando, enquanto eu pintava o seu retrato. Foi uma missão maravilhosa”.

Exposição será levada ao Brasil

A exposição “The Coletion” será mostrada em vários pontos da Flórida e, posteriormente, será levada para o Brasil – ainda não tem data para a exposição no Brasil. “O Rafael Almeida é quem está cuidando de tudo. Inclusive, depois que terminar a exposição com os jogadores vamos fazer uma Mostra com pinturas de artistas renomados. É um projeto que vem sendo estudado e será para este ano”, avisa.

Natural da cidade de Ribeirão Preto (SP), Jacqueline DeAndrade estudou gravura em metal, desenho, pintura, artes em vidro e artesanato. Foi premiada com o seu trabalho e desfruta de popularidade junto à Comunidade brasileira em Orlando. É casada e tem dois filhos – Marjorie e Victor.